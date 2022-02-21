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烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

賀谷愛凌得冠

黃晶萍／聖伯納汀諾

谷空足音迴響大，愛鄉報國心可嘉，凌空翻滾輕如燕，得之不易技藝佳，冠絕冬奧實名歸，祝君前程如朝霞，賀慶冬奧皆圓滿，健兒滿載喜歸家。

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烏克蘭危機與台海風雲

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