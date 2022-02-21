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烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

早春

楊遙／聖彼渚

晨風雖凜凜，二月可凝眸。

雲雀聲初囀，蟠桃葉已抽。

花期留麗日，客盼放歸舟。

草色宜遙看，早春詩意稠。

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烏克蘭危機與台海風雲

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