大中至正墜落 從失望建立希望

當「大中至正」四個字，從台北中正紀念堂大門上被拆卸墜落的時刻，我們對台灣的期待也跟著墜落。過去的那些希望，霎那間如烏雲壓頂叫人喘不過氣來，直覺地告訴我們「放棄」吧，這種失落感覺久久無法散去。

每當從國外回到台北，總會到中正紀念堂走走，望著大中至正，腦子裡浮現好多兒時景象，記憶中的過去好像在昨天：過去的上海路邊、杭州南路旁，騎自行車逛小書店等情景又在眼前。

記得民國38年剛到台灣時，看到小攤上黃澄色的大香蕉，小手拿著母親給我的金元券想買一串，但老闆不賣。從那時我就在台灣求學成長工作，從「莫宰羊」到「宰樣」，從吃番薯條到白米，從打赤腳到穿球鞋、皮鞋，從地上打玻璃彈珠到打圓形紙牌、抽香腸、吃大腸米粉，從吃拜拜到鄉下結婚擺桌，和台灣土生土長孩子一樣，都經過了這樣的生活。後來長大，父母告訴我們，這就是入鄉隨俗，從此這個鄉在我腦子裡就是「台灣」。等長大到了兵役年齡，我們知道的就是反共抗俄保台灣，教育 我們的是三民主義建設台灣。

「沒有國哪有家？」我們這個年齡的人都會唱，這些就在不久前的年代，留在我們心中的事和物，就是今天我和我們這批台灣的中生代，也是「大中至正」的年代，這些忘不掉、捨不去的回憶，牢牢刻印在心中，總留著一些期待和希望，可惜今天台灣在意識形態鬥爭中，把希望破滅了、把期待斷絕了，無論台灣或海外中生代，只有望著台灣長嘆。

大中至正墜落、台灣沉淪了，曾幾何時有人想起，那個年代曾經有蜚聲國際、令人津津樂道的大事，就是台灣完成亞洲最大的曾文水庫發電廠，使深山中有了一盞燈，台灣農民首次享有三七五減租、耕者有其田，使台灣成了東南亞 的大米倉，台灣香蕉打開外銷市場，成為香蕉王國。台灣開通橫貫公路，打通南北的高速公路，推動了九年國民義務教育，是教育普及到鄉村。中華航空首次飛航國際航線，使台灣的經濟觀光 事業大肆發展，並派出農耕隊協助非洲國家發展農業，開拓了根深柢固的非洲外交關係，更派出榮民工程隊前往沙烏地阿拉伯開闢公路，為國家賺取外匯。十年間，台灣成為亞洲四小龍之首，全世界目光集中在台灣，台灣人的錢多到淹腳踝。這麼多傲人的台灣紀錄， 都是大中至正那個年代創造，這些對我們中生代都足以自傲和津津樂道。

可是今天為什麼，竟然在台灣的歷史上被人抹煞、被人掩蓋，就怕被人翻出來。今天生活在台灣的中生代朋友，對大中至正的墜落感到公平嗎？台灣的點點滴滴，都是大家當年流血流汗創造出來，為了子孫後代留下正確歷史、足以自傲的民族延續。我們期待再一次從失望中建立希望，從盼望中再造傲人的台灣。