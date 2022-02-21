為什麼谷愛凌為中國奪金牌？

北京冬季奧運會自由式滑雪 女子大跳台拚搏，谷愛凌 在最後一跳絕境逆轉，以總分188.25榮獲冠軍。消息傳開，中國舉國歡騰，美國這邊各大媒體幾乎都是揶揄謾罵，有些電視台主持人甚至用反賊、叛徒這樣的詞來詆毀她。筆者想就此事理性分析緣由。

首先，多少年來，在國際上運動員 轉換國籍太平常了。在美國，NBA籃球賽裡每個球隊幾乎都有外籍球員，經過幾年又轉成美國國籍的更是不計其數，美國還專門立法，以特殊人才名義招募世界上優秀體育人才。另外在乒乓球、體操、跳水、羽毛球等中國體育的強項上，許多中國運動員也早就轉換國籍為美國、日本、瑞士等國出征。所以，運動員轉換國籍本身無可厚非，用谷愛凌的話說，「體育是用來團結全世界的」。

第二，筆者猜測，轉換國籍是谷愛凌自己的意志，媽媽也沒有想到。從谷愛凌在賽後記者會對記者刁鑽問題的回答和硬懟，就知道這小姑娘冰雪聰明，從小就拿大注意。根據網上對往事的回憶，她媽媽自打她八歲起，對她選擇什麼滑雪項目行專業訓練就逐漸失去掌控力，都是她自己拿的主意。

谷愛凌從小成長過程中，每年回中國待上幾個月，與姥姥、姥爺共同生活，受到兩位老人精心照料和諄諄教誨，逐漸將中國人溫良恭儉讓等傳統美德浸潤於心。內心裡覺得美國政府對如此善良恭儉的姥姥姥爺這些中國人，怎麼這麼殘酷無情，在所有的主流媒體上都常年教導國民如何仇視、詆毀中國時，小小心靈中埋下種子。

前不久她自己親口承認，十歲時就暗自考慮轉換國籍的事了。所以此次一切驚艷表現，都源自於她堅定的意志力和長遠準備，她做到了。

對於谷愛凌轉換國籍為中國出征奪冠，部分在美華人一定心裡失落。然而客觀來說，美國這麽多年來在世界上頤指氣使、橫行霸道，肯定激怒了無數心懷正義的人，得道多助、失道寡助。筆者認為谷愛凌自小心有靈犀、愛恨分明，從小就心有不平，計畫好了這一切。

至於眼下，所有的詆毀和謾罵只會激發她更強的鬥志。無論她今後是否還能贏得金牌，作為一個普通的中國人，我真的太為她感到驕傲了。谷愛凌，敢作敢當，好樣的。