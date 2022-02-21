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烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

谷愛凌國籍爭議的法律觀

楊老爹／紐約

美國出生長大的華裔冰雪運動員谷愛凌，2019年宣布加入中國奧運代表團，參賽2022年北京冬季奧運會。她技術高超，年輕貎美，媒體出現有關她的國籍問題爭議。

由於中華人民共和國國籍法（1980年9月10日起施行），第三條「不承認雙重國籍」。第八條「批准加入中國國籍者，不得保留外國國籍」。第九條規定：「定居在外國的中國公民，自願加入或取得外國國籍者自動喪失中國國籍」。因此，谷女士因出生取得美國國籍，並沒有申請加入中國國籍，不可能擁有中美雙重國籍。

但中國奧委會也沒有排除「外國籍選手」加入奧運代表隊的明文規定，例如有些肯亞出生的運動員，在奧運會上會代表其他國家出賽，而非自己的國家出賽，尤其大部分以代表美國和巴林出賽最多。

多年以來，約有約20名以上運動員，代表其他國家出賽，包含多個獎牌得主。歷屆世界桌球錦標賽，超過150名中國選手代表其他國家參加比賽。

因此在法律上，谷愛凌可以正式以美國籍身分代表中國隊出賽，不應出現任何爭議。對谷女士而言，奧運會出鋒頭，將有大筆收入，這依美國稅法規定，個人海外所得，要向美國國稅局申報所得稅，這是相當大的支出。

奧運 運動員 谷愛凌

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