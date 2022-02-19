2月5日我觀看中國中央電視台冬奧新聞，一向關注政治時事的我，連續看了習近平會見各國政要、李克強會見世奧會主席巴哈及其他世界組織負責人、汪洋會見台國民黨前主席洪秀柱多條新聞。最使我感動的是汪對洪的會見。我不但看完全程，還錄下視頻留存。

雙方會見氣氛融冾，談笑自如，説話情真意實。汪洋説，舉辦北京冬奧 會是海內外中華兒女共同喜事，台灣同胞以各種方式參與北京冬奧，是中華兒女共襄冬奧盛舉，共享民族榮光的生動體現。兩岸同胞同文同種，血濃於水的天然紐帶，任何力量切割不斷，兩岸同胞要和衷共濟，團結向前，堅決反對台獨分裂與外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，共創中華民族美好未來。

洪秀柱表示，中國不能缺少台灣，台灣不能在民族復興浪潮中缺席。2022年兩岸關係面臨許多變數與挑戰，期望兩岸同胞在反獨促統目摽上繼續奮進，推動兩岸關係和平發展，加速兩岸和平統一大業。

回顧歴史，國共兩黨合作共順共贏，人民得福；分則兩敗俱傷，人民遭難。以2008年至2016年馬英九 擔任總統八年，國共第三次合作為例。兩岸關係非常友好。除兩岸中央高層官員互訪，大陸各省都由省委書記或省長帶隊組團到台灣訪問交流。民衆交流更空前高漲，促進兩岸經濟貿易、文化科技的飛躍發展。人民群衆尤其台灣民衆得到很多實惠。特別在國防軍事方面陸台和平共處，沒有絲毫衝突跡象，台灣同胞過上和平安靜的生活，給台灣社會繼續繁榮增加更多有利條件。

然而2016年台灣大選，民進黨 勝選，蔡英文擔任總統近六年來，推行挾洋謀獨政策。否定九二共識，踩踏一個中國紅線。陸台關係惡化，雙方經濟貿易、文化科技交流趨減。台灣經濟停止不前，給台灣人民生活帶來很多困難。特別是配合川普政府反中壓中的需要，頻繁邀請美國高層官員訪台、大量購買美國武器、聘請美國軍事人員訓練台灣軍隊。允許美國飛機、艦艇到台灣領空內海及其附近航行停泊。台灣當局擴軍備戰。激起大陸軍方相應對策，一度武統台灣流言四起。

從歴史和現狀看，民進黨繼續挾洋謀獨，是開歷史倒車，會把台灣人民帶進死胡同。統一台灣是中國既定國策，不會改變。統一的方式是和平統一為主。汪洋提出，「在堅持一個中國原則與九二共識的基礎上，願意和台灣各黨派、團體人士就兩岸關係相關問題，開展廣泛深入對話，與民主恊商尋求社會共識。」

希望台灣當局和台灣同胞，重視汪洪會見的的重要意義。為反獨促統挺力發聲，早日實現統一，給人民帶來福祉。