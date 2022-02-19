我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法官裁定 川普在國會暴動案不享總統豁免權

美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

歲末年終祭祖有感

葉國新／羅斯密

日前我參加內人王家行的春節年終祭祖祭拜，內人唯一的弟弟Jack擔當這次全程活動主辦人，王家四位姊妹、弟弟全家、姊妹家庭、和他們第二代Abc的配偶和友人，都來參加。除了八位耆老配偶外，一共有12位已成年的下一代。年輕人的熱情及奇想，也常是我們老者學習的對象。

經過室內上香敬酒，過了三巡。敬菜、奉飯及三拜九叩完畢，全部家屬移至室外前門大庭，圍繞中間的大鐵桶開始最高潮的焚燒閻鈔和金元寶，南加州很容易購買得到的各種迫真的閻府祭品，這時室外溫度39℉。

生起了火，圍著通紅的爐桶非常温暖。這時令我憶起半世紀前，曾經參加過多次在台灣寒暑假期救國團主辦活動的影子，腦子的快門很快就轉換至過去每年都吸引無數異類朋友喜愛的「 Burning Man」Black Rock City情境，歷歷在目。

整個過程間，重點在舅舅擔當了保留王家傳承多年來，江浙宗室簡單祭祖活動，毫無摻入宗教元素。他一邊示範如何進行，一邊詳細說明象徵意義。我多次參與這種家聚活動，當晚我的感觸特別良深，我們別離故國已遠矣，這群孤臣寡士，從大陸出走台灣，再轉折美國。

海外華人努力保護自己優良傳統，對祖先的崇拜、回報感恩及思源心態，的確是珍貴瑰寶，但願我的兒孫輩能繼續傳承下去。雖然我己看到最後將會長息的玫瑰崗山麓，但我將朝迎曙光，目送金黃的晚霞，夜半和明月和流星打招呼，再度向久遠未見的父母輩請安，再親灸他們對我們養育之恩和寵愛。

加州 南加 華人

上一則

聯準會急火燒倉 恐引發經濟衰退

延伸閱讀

BIGBANG回歸歌壇 4人合體拍攝MV

BIGBANG回歸歌壇 4人合體拍攝MV
安息吧，弟弟

安息吧，弟弟
睽違4年走過醜聞風波 YG宣布BIGBANG今春發片

睽違4年走過醜聞風波 YG宣布BIGBANG今春發片
最美好的祝賀

最美好的祝賀

熱門新聞

輾壓台積電？ 中國晶片業的實況

2022-02-13 02:00
「一洲焦點」談拜登團隊與普亭第二次烏克蘭交鋒、追查通俄門。(世界新聞網)

一洲焦點／拜登普亭第2次烏克蘭交鋒、追查通俄門

2022-02-16 14:09
「一洲焦點」談抗疫限制解除進入新階段、冬奧期間三位引人關注的中國女性。(世界新聞網)

一洲焦點／抗疫解禁新階段、冬奧期間的3位中國女性

2022-02-09 13:46

烏克蘭危機未過 拜登敗績已顯

2022-02-17 02:00

美國硬要開戰 實為保衛美元霸權？

2022-02-15 02:00

冬奧過後 美中關係將有驚濤駭浪

2022-02-16 02:00

超人氣

更多 >
Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強
2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書
「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩
拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標
陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議

陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議