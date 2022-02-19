日前我參加內人王家行的春節年終祭祖祭拜，內人唯一的弟弟Jack擔當這次全程活動主辦人，王家四位姊妹、弟弟全家、姊妹家庭、和他們第二代Abc的配偶和友人，都來參加。除了八位耆老配偶外，一共有12位已成年的下一代。年輕人的熱情及奇想，也常是我們老者學習的對象。

經過室內上香敬酒，過了三巡。敬菜、奉飯及三拜九叩完畢，全部家屬移至室外前門大庭，圍繞中間的大鐵桶開始最高潮的焚燒閻鈔和金元寶，南加州 很容易購買得到的各種迫真的閻府祭品，這時室外溫度39℉。

生起了火，圍著通紅的爐桶非常温暖。這時令我憶起半世紀前，曾經參加過多次在台灣寒暑假期救國團主辦活動的影子，腦子的快門很快就轉換至過去每年都吸引無數異類朋友喜愛的「 Burning Man」Black Rock City情境，歷歷在目。

整個過程間，重點在舅舅擔當了保留王家傳承多年來，江浙宗室簡單祭祖活動，毫無摻入宗教元素。他一邊示範如何進行，一邊詳細說明象徵意義。我多次參與這種家聚活動，當晚我的感觸特別良深，我們別離故國已遠矣，這群孤臣寡士，從大陸出走台灣，再轉折美國。

海外華人 努力保護自己優良傳統，對祖先的崇拜、回報感恩及思源心態，的確是珍貴瑰寶，但願我的兒孫輩能繼續傳承下去。雖然我己看到最後將會長息的玫瑰崗山麓，但我將朝迎曙光，目送金黃的晚霞，夜半和明月和流星打招呼，再度向久遠未見的父母輩請安，再親灸他們對我們養育之恩和寵愛。