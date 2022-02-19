聯邦重判搶匪12年 罷免賈斯康

「略過賈斯康，聯邦重判搶犯12 年」，是世界日報2月15日令人振奮的大標題。聯邦調查局和比佛利山 警局，略過「罪犯恩公」洛杉磯縣檢察長賈斯康，把案件移交給聯邦檢察官起訴，使聯邦法官重判兩名非裔男子，數月前持槍在比佛利山莊白晝搶劫顧客價值50萬元手表，這兩個惡徒將在聯邦獄中服12年徒刑，刑期不算太長，但遠比在賈斯康主政下的洛縣檢方，對罪犯從輕起訴要好。

筆者記得60多年前台灣治安良好，因為搶劫犯如犯以下罪案之一將會面對死刑一途：白晝搶劫、結夥搶劫、持械搶劫。這次在上述比佛利山莊的搶劫三項罪行皆具備，還外加傷人，12年刑期也還好。

加州治安每下愈況原因之一，是賈斯康從輕起訴罪犯，而且他正是當年惡名昭彰的第47號提案作者。這回聯邦法官終於看到盜賊已到了無法無天的地步，不能再袖手旁觀！但近來搶匪的「打、砸、搶」案件層出不窮，惡行重大。

上述案件發生在最貴區的比佛利山，加上50萬元的手表，所以聯邦調查局也出動。但如果發生在華埠、韓國城及華裔 聚居城市的搶案有人管嗎？一位華女 新購的5000元皮包在華人區餐館用餐時，被匪徒打破車窗偷走卻不見下文！這5000元是已超過47號提案950元以下財物不需坐牢的規定，難道不需要追究嗎？

顯然，「區別待遇」、「雙重標準」，加上「從輕起訴」，華裔以及任何少數族裔的小商家都需要自保，更重要的是：必須及時簽署罷免賈斯康的petition。不要期望聯邦當局每次都會插手，即使這次重判搶匪真是大快人心。