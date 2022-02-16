不叫外祖父母 就能男女平等？

為推動性別平等，台灣教育部 取消「外祖父母」的稱謂，一律統稱「祖父母」。我不懂為什麼取消了男女名稱的差異，就可以達到男女平等？如果性別平等的問題，只要名稱一樣就能夠解決，世界上大概沒有解決不了的問題。

中華文化特別重視人與人之間的關係，尤以儒家為甚。自秦漢以來，儒家思想一枝獨秀地引領了中華社會的發展，所以中國社會特別重視人倫關係。人倫的建立，是從個人、父母、子女等血緣關係向外擴張而組建成的「親屬群體」。這個團體是一個人的「核心群體」，家庭是社會組成的基本元素。

如果我們把家庭比喻為一個細胞，親屬群體則是相關的細胞組成的器官，是休戚與共的一個群體。這些群體，把社會構築成一個錯綜複雜、相生相剋的大網，約束著每一個人的行為。

因為重視人倫，中國人親屬關係分辨得很清楚，每一個關係都有專屬的名稱，簡直是族繁不及備載，傲視全球無出其右。這些稱謂除了表達血緣關係，也表達性別、年資、輩分，這些都是與生俱來，不能因為喜好而改變的身分。把生你人的稱為「媽媽」，並沒有降低女人的地位，把貢獻你一半基因的人，稱為「爸爸」，也沒有提高男人的地位。為什麼「外祖父」就不如「祖父」？為什麼取消外祖父，就可以成就「男女平等」的崇高目標，實在難以令人理解。