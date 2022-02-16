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美官員稱普亭要部隊準備行動 曝部分俄軍進入開火位置

冬奧／自由式滑雪男子坡面障礙賽 美國金包銀

請聆聽拜登總統的真心話

丘福隆（洛杉磯）

如果你與銀行交往的信用不錯，最近你可能收到許多銀行請你開新帳戶或申請貸款的邀請通告（而且附加現金獎勵）。這現象意味著美元近期將升息，使美元變貴，因此銀行趁早收集美元。

物價升高造成通貨膨脹，迫使美元升值。導致通膨現象的主因為生產與販售產品的成本增高，以及貨幣供應量不是隨生產力增加而增加。因此，如果美元不及時升息，濫發過度的美元幣信會發生問題，從而傾國傾城。

通貨膨脹是促使人民造反的利器，快則引發街頭暴動，慢則造成政權轉移。然而，最令美國政府害怕的卻是「擁有現金與債券的金融富豪」，因為他們的財富因通膨被稀釋了，惱怒異常。另方面，美國政府的稅收與重建基金也會因此縮水。

雖然升息是抑制通膨的有效手段，但提高利率也會使金融財經翻天覆地。例如房貸、國債、600兆美元的衍生性金融等，皆與利率息息相關。

確實，自然界的法則是「凡事好壞一起來」。有如風、雨、水、火，就看你是否能掌握與利用。若能事先知道風向與到來時間，你將一帆風順；反之，你可能難逃滅頂之災。故此，何時升息、升多少、該有什麼配套措施等等，美國聯準會將因時制宜，使美國利益最大化。

有很多錢是很痛苦的事，因為你每天必須為錢算計，卻又永遠不知道該把它放在那裏最安全。1999年歐元開始發行時，刻意製造的科索沃戰爭旨在打擊歐元，並把歐洲資產趕往美國、新加坡、香港、中國等地。如今烏克蘭軍事危機亦如出一轍，目的在把全球害怕戰亂的資金趕往美國房市與股市，造成近期美國股市的震盪。與上次科索沃戰爭不同的是，這次美國還派數批航母艦隊在南海演習，藉以震懾金主們不要把錢往亞洲放。

至於美國股市震盪何時了？大約一個月內，大部分的國際惶恐游資已落腳美國，屆時將適合調升利息，而股市則將一落千丈，因為擁美元拿高利息，比擁股票安全划算。此後，預知升息而且未雨綢繆的美國財閥大咖們，將以強勢美元，收購全球因缺乏美元支撐而隕落的優質企業資產。 

戰爭是獲取暴利的投資。如今美國沒錢了，花錢在烏克蘭搞真實戰爭的事不能幹。惹火俄國以及使歐洲人民沒有廉價煤氣維生的後果，更是無法想象。因此，目前美國只採虛擬叫陣的方法，希望達到「把錢趕到美國」的實際目的。

數天前有位記者問拜登總統「通貨膨脹是否對你的期中選舉不利？」拜登暗回：「不會，那可是利多的機會。真是個愚蠢的狗蛋。」（No, that's a great asset. What a stupid son of bitch.）顯然，至少這次我們可以相信拜登的真心話--「通貨膨脹是美國的利多機會」。

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