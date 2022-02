請聆聽拜登總統的真心話

如果你與銀行交往的信用不錯,最近你可能收到許多銀行請你開新帳戶或申請貸款的邀請通告(而且附加現金獎勵)。這現象意味著美元近期將升息 ,使美元變貴,因此銀行趁早收集美元。

物價升高造成通貨膨脹 ,迫使美元升值。導致通膨現象的主因為生產與販售產品的成本增高,以及貨幣供應量不是隨生產力增加而增加。因此,如果美元不及時升息,濫發過度的美元幣信會發生問題,從而傾國傾城。

通貨膨脹是促使人民造反的利器,快則引發街頭暴動,慢則造成政權轉移。然而,最令美國政府害怕的卻是「擁有現金與債券的金融富豪」,因為他們的財富因通膨被稀釋了,惱怒異常。另方面,美國政府的稅收與重建基金也會因此縮水。

雖然升息是抑制通膨的有效手段,但提高利率也會使金融財經翻天覆地。例如房貸、國債、600兆美元的衍生性金融等,皆與利率息息相關。

確實,自然界的法則是「凡事好壞一起來」。有如風、雨、水、火,就看你是否能掌握與利用。若能事先知道風向與到來時間,你將一帆風順;反之,你可能難逃滅頂之災。故此,何時升息、升多少、該有什麼配套措施等等,美國聯準會將因時制宜,使美國利益最大化。

有很多錢是很痛苦的事,因為你每天必須為錢算計,卻又永遠不知道該把它放在那裏最安全。1999年歐元開始發行時,刻意製造的科索沃戰爭旨在打擊歐元,並把歐洲資產趕往美國、新加坡、香港、中國等地。如今烏克蘭軍事危機亦如出一轍,目的在把全球害怕戰亂的資金趕往美國房市與股市,造成近期美國股市的震盪。與上次科索沃戰爭不同的是,這次美國還派數批航母艦隊在南海演習,藉以震懾金主們不要把錢往亞洲放。

至於美國股市震盪何時了?大約一個月內,大部分的國際惶恐游資已落腳美國,屆時將適合調升利息,而股市則將一落千丈,因為擁美元拿高利息,比擁股票安全划算。此後,預知升息而且未雨綢繆的美國財閥大咖們,將以強勢美元,收購全球因缺乏美元支撐而隕落的優質企業資產。

戰爭是獲取暴利的投資。如今美國沒錢了,花錢在烏克蘭搞真實戰爭的事不能幹。惹火俄國以及使歐洲人民沒有廉價煤氣維生的後果,更是無法想象。因此,目前美國只採虛擬叫陣的方法,希望達到「把錢趕到美國」的實際目的。

數天前有位記者問拜登 總統「通貨膨脹是否對你的期中選舉不利?」拜登暗回:「不會,那可是利多的機會。真是個愚蠢的狗蛋。」(No, that's a great asset. What a stupid son of bitch.)顯然,至少這次我們可以相信拜登的真心話--「通貨膨脹是美國的利多機會」。