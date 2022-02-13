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從中西文化差異 看新冠疫情

良耀(波士頓)

中國文化與西方文化對人的概念有很大的差別，中國人以人為本，比較人性化，以己及人，己所不欲，不施於人，重視人饑己饑的人道主義，把别人與自己之間同等看待，不忍目睹他人遭受災難，比較有同情心；而西方人視人為自然物體，有生有死是自然生態，重視活在當下，能否發揮最大光彩，生老病死乃是平常事。

歐美人多相信自然生態，弱肉强食，物競天擇、優勝劣敗，仍然懷念著帝國主義、殖民時期霸權心態，不重視人際關係和諧共存共榮的重要性，缺乏人道主義，把人民區分差別對待，所以對不同階層的劣等公民不重視，弱勢族裔團體受到不公平待遇是必然現象。

新冠疫情大爆發以來，全美國確診人數已超過7600萬，越多人確診，就越多人傳染，群眾互相傳來傳去，造成疫情大爆發，而川普前總統幸災樂禍、妄言妄語的喊中國病毒、武漢病毒，引起美國不同族裔對華人及亞裔的仇恨犯罪，挑撥離間族裔的矛盾。

2020年發生於全美各地的反亞裔仇恨案件數量，比2019年增加124%，紐約2019年反亞裔仇恨案件為30件，到2020年增加到133件，舊金山從9件反亞仇恨犯罪案件增加到60件，這都是川普前總統始作俑者，所遺留下來的禍害。中國與歐美之間，因為文化差異，更容易引起矛盾衝突，星星之火足以燎原，不可不慎！

中國把病毒疫情視為畏途，必須消滅杜絕，沒有妥協空間，中國人民一個都不能染疫死亡，中國不會幻想與病毒共存，清零政策正是積極防疫抗疫，消滅病毒，絕對不能容忍病毒傷害任何一個人民。

無人願意死於非命，無人能忍受病毒的折磨，美中兩大國責無旁貸，應該要團結合作，共同消滅病毒，戰勝疫情，領導世界秩序，維持國泰民安，建設泰平盛世。

從北京2022冬奧參加的全世界各國(包括美國)運動員的和諧笑容，可以看到世界和平共贏的價值，美國再也沒有必要堅持仇中反中的立場，繼續作莫須有意識形態的外交抵制，站在奧林匹克精神各盡所長，爭取最佳表現，美中兩國公平競相較量是可以相得益彰的。

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