從東奧到北京冬奧 尋兩岸和平契機

之前選手隊服風波，北京冬奧 被炒得火熱起來，政治人物或媒體名嘴不乏批判言論。若從正向角度看，從東京奧運 到此次北京冬奧，更多台灣人開始關心體育運動賽事及我選手一舉一動，確是好事。在關心與求好心切之餘，或許我們選手最需要的是鼓勵，而社會大眾更應教育 及認識奧運會本質。

首先，奧運會核心精神為何？除追求卓越外，或許國人只知這是世界體育競賽最高殿堂；然背後真正宗旨，最開始的源頭是止戰，希望運用各國運動員間競技，取代國與國戰爭。這也是現代奧運創辦人法國爵士古柏坦的理念。

其次，奧運是國與國運動代表之間的競賽，難免還是會陷入國族或民族主義間相互較量或身分認同，但古柏坦仍希望各國選手經由奧運村洗禮（一起比賽、吃飯及各種文化交流等），能夠達成化解國與國間不必要衝突。

最後，古柏坦認為奧運比賽只是達成世界和平的手段或途徑之一，還需要推廣奧林匹克教育，也就是說，唯有透過開展奧林匹克教育，才是人類應遵循的永續法則。

若能先理解上述時代背景及舉辦宗旨，或許在言論發表上也較客觀些。世界上仍有許多國與國不必要的偏見與誤解，建議象徵四海一家的奧林匹克和平教育課程或研究課題，可在各大學通識教育中心、傳播學系或相關系所開設推動。期許更進一步協助找出發展兩岸和平的契機或長遠的解決方式。