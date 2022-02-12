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冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

烏俄戰爭恐隨時爆發 英、挪、日等5國籲公民快撤

人生感悟

黃晶萍／聖伯納汀諾

潮起潮落人無常，平地起雷天不測，安然清風思明月，息念功名病苦時。

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北韓的飛彈外交 打到三個目標

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冬奧期間受控的三位中國女性

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