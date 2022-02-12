華人選民一定要選華人方樹強嗎？

昨天下午接到一通電話，對方說她是方樹強(Mike Fong)競選第49選區州眾議員總部義工，請我投方樹強一票，並強調說：「我們華人 要團結，一定要選華人議員。」我當時問她說：「為什麽？」 她說：「華人議員是站在我們華人立場，會為我們華人爭取福利。」我說：「如果方樹強或他所屬的民主黨 ，沒有替華人著想，制定或支持違反華人價值觀甚至打壓華人的法案，例如第16號提案（大學入學以種族分配，而不以成績或SAT為標準），難道我們華人還要支持他嗎？」這一問，令她啞口無言。

自從民主黨的洛杉磯 縣檢察長賈斯康上任以來，大量釋放監獄囚犯，被捕的竊盗、小偷嫌犯，不是當場釋放，就是象徵性關幾天就放人，甚至兇殺案也只判到不能再低的刑期，以至於這些犯人一旦獲釋，當天馬上就再犯案，使得社會永不安寧。賈斯康的理由是要給犯人自省悔改的機會，難道要我們善良守法的華人奉陪嗎？

2月8日翻開報紙，看到世界日報洛杉磯地方版的頭條標題是「聖蓋博谷華人手機店三度遭搶」，看了令人義憤填膺，實在看不下去，請問民主黨議員候選人方樹強，這就是貴黨的政策造成的結果嗎？你有什麼話可向華人解釋？

自從民主黨主政以來，推行了許多違反中國傳統倫理道德的措施。例如墮胎、 同婚以及跨性別，尤以後者實在是難以令人茍同，他們假藉人權而積極維護跨性别價值，主張人的性別不是由人一出生時的性器官决定，而是由一個人的主觀意識決定， 一個男人，如果他認為他的性向是女人，那麼他就是女人，可使用女人的設施。幾個月前，洛杉磯有一則聳動新聞，一個休閒會館内，有專供女子使用的三溫暖泡澡設備，門前掛有限女子使用的招牌。一位跨性別的「女子」亦走進去使用，當場令内部的「真女子」驚慌與憤怒。請問民主黨的方樹強，您對此事的看法如何？

選舉時我們不但是要選「人」，也要看清楚他所屬的政黨，政治人物當然是加入他所認同的政黨，同一黨的人當然是同一理念。近年來所有違反華人理念，甚至打壓華人的法案，都與民主黨有關。我們豈可選一位民主黨的方樹強，卻奢望他能為華人的理念奮鬥和謀福利？

最後我對電話另一端的義工說：「我非常認同妳所說的華人要團結，但我們是要團結下架那些違反華人理念的民主黨議員，以及罷免賈斯康！」