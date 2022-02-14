紐森有薪新冠病假 摧殘企業競爭力

農曆新年已過，加州 州長紐森 又開始新一輪倒行逆施，2月9日簽署AB-84法案，恢復雇主提供員工染疫兩星期的有薪病假(paid sick leave)。第一周無需醫師證明，第二周則需醫師證明，適用員工在26人以上公司，應該給予員工至少40小時額外的新冠有薪病假，以利員工恢復，或是照顧罹病家人。筆者聽聞此訊，不禁撫膺長嘆，老天爺，加州的極端政策什麼時候是個頭啊！

其該法案只要稍加思忖，可看出立法人的陰險。老闆要為員工支付出兩周帶薪病假，這兩周等於是沒有人幹活，無形中增加企業運營成本，公司可能倒閉；另一種可能是公司提高服務或商品價格，從利潤上彌補損失，等於進一步加劇通貨膨脹，增加社會動盪不安。

筆者覺得，加州政客非常狡詐狠毒，本來新冠疫情因該是州政府為自己提出的新政撥款，但議會裡這幫老油條不願意政府負擔，而卻通過修改法律，直接讓企業員工「就地搶劫」，直接掠奪自己的老闆，來一個美國式的殺富濟貧，把企業老闆們一一宰殺，整的倒閉破產。從長遠看廣大打工者不會受益，他們也會跟著失去工作。

紐森州長此前已經簽署了另一項荒唐的法律，五人以下的公司董事會，必須有一半的女性和弱勢群體成員，以五人上則必須是2/5。這種法案完全不考慮公司企業的技術專業成分，完全以政治正確決定企業生死，筆者以為這是個近乎逼著企業自殺的法案。

加州當局正在對企業主進行摧殘，肯定會逼得企業逃離加州，甚至轉進中國和東南亞 。

近幾年美國政府一直大力提倡企業回流美國，但加州如此殺雞取卵，宰殺之下稍微有規模的企業都難待得住。

第30任總統柯立芝曾經說過：沒有人因為拉下強者而獲得尊榮，而紐森卻就是這樣打著扶持弱者的旗號，逼企業主出走，逼著廣大勞工失去工作，每月去領835元糧食券，每天去零元購物，或950元竊盜免坐牢，請問美國社會究竟前路在何方？