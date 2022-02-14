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北京冬奧 激起德美新愁舊恨

楊老爹／紐約

2月5日北京冬季奧林匹克開幕式，在德國各大媒體中激起一股反華聲浪。美國和德國許多新聞網，皆以「中國共產黨」將以此運動大會，顯示「強健肌肉」及「組織力量」，鞏固「習進平集團」統治地位，為壓制人權製造理論基礎。

追溯歷史，由於1933年希特勒和納粹黨，充份利用1936年柏林奧林匹克夏季運動會，要展現「雅利安人種」發達肌肉和英雄氣慨，用事實證明希特勒主張的「種族優越論」。希特勒的領導，讓德國主動挑起世界大戰，造成千萬生靈塗炭人類慘劇。俗話說：一朝被蛇咬，十年怕井繩。北京冬奧會盛大開幕式，因此引來德國媒體一片叫罵。

觀看歷史紀錄片，希特勒確實是近代第一位成功地運用擴音器、聚光燈及群眾集會和遊行，掀起群眾愛國情緒的政治人物。

舉辦世界級運動比賽，是展示強大國力的機會；2021年3月東京奧運會，日本人努力推廣「氫能源」是將來可再生能源的主流。此次，北京冬奧會中國主打「數字貨幣」及「5G」實用性。「數字貨幣」削弱「美元霸權」，「5G」網路，可完全超越美國在「4G」主導地位。這兩項新嘗試，對美國和歐洲國家而言，是顛覆性的挑戰行為，當然要全力杯葛。

北京冬奧 德國 肌肉

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