重罪輕判新法數十條 加州人憤怒

2021年尾在洛杉磯 地區發生一連串快閃打砸搶案（smash-and-grab robbery），雖然事後洛杉磯市警局（LAPD）宣布已逮捕十多名嫌犯，但在現行零保釋政策（zero-bail policies）下他們全部獲釋。2022年1月中，洛杉磯地區貨運火車爆發多起列車搶劫事件，警方也成功逮捕將近百名盜竊民眾，但多數僅拘留24小時後就獲釋；華人居住城市接連發生入室竊盜及搶劫事件，司法當局對於此類案件定罪率太低，導致案件持續增加。

就2022年生效的加州 新法規，有些動向值得注意。

據專精刑法的律師表示，加州刑事司法系統過去兩年有翻天覆地的變化，因監獄人滿為患，2020年共通過1200項法案，很多法規鬆綁，對犯罪的懲罰也寬鬆了，刑事案件審理比以前減少80%，以前洛杉磯法院人滿為患，現在出庭的人少，因為被起訴的案件只有以前20%。

2021年因有罷免州長選舉，紐森顧慮作法太激進會影響選舉，特別請自由派議員將法案暫時擱置，去年9月14日州長罷免失敗，紐森在10月5日一口氣簽署770項法案，其中1/4跟治安有關，犯罪輕判的法案就有30幾項，這些法案在今年1月1日開始生效，法律鬆綁，犯罪懲罰再放鬆，治安變壞似可預期。

我感覺立法當局真是佛心來著，體貼罪犯到近乎用心良苦，好幾項通過的法案都增加輕判減刑的理由，例如AB124：嫌疑人小時候受過創傷、或為犯罪受害人、或遭遇意外受創，做出不當行為，只要說「我是被迫的」，就可以減刑。

AB1540：面臨指控而年齢不到26歲，可因沒有成熟，從輕發落和減刑。AB576：在犯罪前，是家暴受害人或人口走私的受害人，也可以輕判；偷竊者甚至可說是「被男友逼的」，不論多荒謬都可以變成輕判、減刑、甚至脫罪的理由。洛縣政府依據州府強制性指令，正計畫將被判犯有謀殺罪或其他重罪的25歲以下年輕罪犯，從監獄轉到一般居民區的緩刑部門設施，如少年管教中心，引發社區強烈反彈。

律師表示，加州刑法因關係到我們切身安全，所有民眾都應參與。在疫情前，加州立法需成立委員會聽取各方意見，委員會聽完進行投票，投完票再交給議會表決，但2020年紐森州長設立《加州刑法修正委員會》，七個委員都由他任命，過去兩年所有立法都僅由少數幾名委員在視頻中討論一下了事，民眾沒有參與機會，這些法規的出線非常危險，這樣一來自由派激進派推動的案子會越來越左，而且任何極左的案子一提出就通過，走向令人擔憂。

聯邦律師還指出，這一切都是為洛杉磯檢察長賈斯康除罪行動合法化背書，設法要讓犯罪的人減輕刑責，例如允許重刑犯假釋、設立重新判罰程序等，律師更指明紐森州長及激進派推動的除罪減刑運動，已讓加州成為犯罪的樂園，一波接著一波的除罪運動，嚴重影響加州治安。

很多警察 的態度也跟著改變，因為費盡心力抓到的嫌犯，檢察官卻不起訴，就算起訴判刑入獄，關不了幾天又放出來了，那警察為什麼要費工夫去逮捕嫌犯、立案呢？現在民眾報案時，發現越來越多警察會推拖，不接受民眾的案子，沒有立案就沒有犯罪，犯罪率就降低了嘛！警察士氣低落，拖過20年就退休，何苦多做多錯！但納稅人的安全誰來保護？