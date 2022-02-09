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中共的政治口號「解放台灣」 該換換了

吳西（加州）

解放台灣是70年前中共的政治口號之一，如今早該換換樣了。

國民黨到台灣後閉門思過，力行和平土改，從大地主手中以國有企業的股票回購土地，分給貧農佃戶；同時曆行三七五減租。振興了台灣的農村經濟。

土改均田的政治口號已經實現。佃農出身的貧寒子弟陳水扁都能上台大當總統。解放台灣的理由早已經不存在了。

台灣的地主手持國企股票，和平轉型成了企業家，台灣的民營企業欣欣向榮蓬勃發展。能生產4奈米晶片的台積電最近成為大中華範圍內市值最高的企業。

台灣人民過的好好的，幸虧沒有被解放，一直走的是市場經濟的道路。如果大陸前三十年不走彎路，至少有一半省市發展應該不亞於台灣。中華民族那會是什麼局面？

如果大陸堅持改革開放道路，不僅限於「中學為體，西學為用」的陳舊思維，而是認真改變政治體制，拋棄封建專制獨裁，實現社會民主共和，和台灣同向而行，統一當指日可待。

兩岸聰明的領導人不要一黨為私，中國人不要內鬥，坐下來好好談，在中華民國五權憲法基礎上，找出最優良的政治體制，畫出中華憲政民主共和的路線圖。

一年以前，讀北美「世界日報」刊出馬英九上聯：

「兩岸同源亦競亦合亦共榮」，並徵求下聯，余即以此下聯戲和：

「一國良制求和求憲求民主」，應該就是本文的現實意義吧！

股票 中華民國 馬英九

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