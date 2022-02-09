冬奧韓服事件引戰 南韓「別有用心」
4日北京冬奧開幕式中出現中國56個少數民族，其中代表朝鮮族的女性穿朝鮮族服飾（韓服）登場。不料，5日，代表南韓出席的文化體育觀光部長黃熙接受媒體訪問時指出，南韓是已進入世界十大貿易國家，一般稱少數民族是沒有獨立國家的人民，因此中方有欠考慮，但無意採取外交抗議。
南韓與日本有領土與慰安婦問題，如風鈴般，風吹即響，一方動輒就提出外交抗議，甚至動員民族感情，採取各種報復，互不相讓，因而公開比喻為「近在咫尺而遙遠的國家」。
今年迎接中韓建交30周年。中韓原本策畫各式各樣的慶祝活動，但因疫情關係受到諸多限制。南韓總統文在寅透過外交管道多次邀請中國國家主席習近平回訪首爾，中方總以疫情為由「口惠無實」。
文在寅原想出席冬奧開幕式，請習近平邀請北韓領導人金正恩也參加，順水推舟能促成在北京舉行第三次「文金會」，讓文在寅完成其所推動的「朝鮮半島和平進程」，但文在寅不僅未能「美夢成真」，並且中國放縱北韓在一個月內發射七次各種新型飛彈威脅南韓，「火上加油」，讓文在寅忍氣吞聲，不知如何洩忿。
黃熙是在幫文在寅出氣。其實朝鮮族不僅在這次冬奧開幕式出現，每年的春晚節目都沒有缺席過，黃熙在北京冬奧國際運動競賽嘉年華會上，特別指出韓服問題確實別有用心。
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