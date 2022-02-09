冬奧韓服事件引戰 南韓「別有用心」

4日北京冬奧 開幕式中出現中國56個少數民族，其中代表朝鮮族的女性穿朝鮮族服飾（韓服）登場。不料，5日，代表南韓 出席的文化體育觀光部長黃熙接受媒體訪問時指出，南韓是已進入世界十大貿易國家，一般稱少數民族是沒有獨立國家的人民，因此中方有欠考慮，但無意採取外交抗議。

南韓與日本有領土與慰安婦問題，如風鈴般，風吹即響，一方動輒就提出外交抗議，甚至動員民族感情，採取各種報復，互不相讓，因而公開比喻為「近在咫尺而遙遠的國家」。

今年迎接中韓建交30周年。中韓原本策畫各式各樣的慶祝活動，但因疫情關係受到諸多限制。南韓總統文在寅 透過外交管道多次邀請中國國家主席習近平回訪首爾，中方總以疫情為由「口惠無實」。

文在寅原想出席冬奧開幕式，請習近平邀請北韓領導人金正恩也參加，順水推舟能促成在北京舉行第三次「文金會」，讓文在寅完成其所推動的「朝鮮半島和平進程」，但文在寅不僅未能「美夢成真」，並且中國放縱北韓在一個月內發射七次各種新型飛彈威脅南韓，「火上加油」，讓文在寅忍氣吞聲，不知如何洩忿。

黃熙是在幫文在寅出氣。其實朝鮮族不僅在這次冬奧開幕式出現，每年的春晚節目都沒有缺席過，黃熙在北京冬奧國際運動競賽嘉年華會上，特別指出韓服問題確實別有用心。