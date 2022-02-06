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觀北京冬奧開幕感言

晨星（馬里蘭州）

籌備多時的2022冬季奧運，兩年來在新冠狀病毒和變體威脅下，終於在4日農曆立春日在北京「鳥巢」國家運動場隆重揭幕。

不出意料，雖然為控制疫情而沒有現場觀眾，但場面仍然宏偉。2008年京奧開幕禮設計者張藝謀再度出山，以整個運動場地為LED背景和真人舞蹈配合，一切以六角雪花為標誌介紹中國24節氣，實在壯觀且饒有意義，相信一定為全球電視和雲端觀眾欣賞叫好。

希望此後兩星期半的109項比賽、來自91個國家和地區的2900多名運動員能克服困難、避免病毒肆虐，有好的表現及成果。

這次因為很多人認定中國是新冠病毒來源，加上美國為首的西方國家以人權問題為由，外交杯葛冬奧；西方自由體制下，雖無法禁止運動員參加，但不派政府官員出席開幕和閉幕禮，以示不悅。

這是毫無意義的「馬後砲」，因為奧林匹克運動會初衷是注重個人參與和民間友誼，除了地主國元首出席宣布開幕外，不一定要各國政府官員介入。國家之間的競爭起於希特勒1936年柏林奧運「發揚光大」，冷戰時期美蘇陣營的獎牌之爭更白熱化。

各國選手、教練和職員們也許可學習他們從來沒經歷過的防疫措施，也許會發生人權或自由的爭執；因為中國大陸控制疫情的手段是「零容忍」，而一般民眾對政權也信任服從。這種精神和措施國際媒體傳播後，也許可幫助一些濫用自由的國家，減少一些病毒冤魂。

這次主辦當局使出渾身解數，除了開幕典禮，還把最先進人工智能都用上。例如為了減少人際接觸、避免傳染病毒，在餐廳裡盡量用機器人技術點餐和取菜。其他還有許多新猷，經媒體報導，相信會使大家耳目一新。

至於比賽項目，最令異鄉遊子矚目的可能莫過於花式溜冰了。一個多月前美國手選拔賽中華裔男女新秀出盡風頭，囊括全隊半數代表，對中國和美國觀眾都有特別意義。尤其目前美國反華、反亞裔氣氛高漲，對亞裔形象會有裨益。

希望這不會為選手們帶來太多壓力。尤其身為六屆全美冠軍、三屆世界冠軍、但尚未得冬奧金牌的陳巍(2018年平昌冬奧銅牌)，這次志在必得。但日本及他國也有高手，而且臨場有沒有出狀況或評分員主觀愛好，都是不可預測的因素。

筆者在此祝福他們一切順利，希望這次冬奧能促進國際和諧，尤其減低中美敵視，將是全球的福氣。至於近期影響，有人猜測在普亭總統親自出席下，俄國暫時不會出兵烏克蘭。但冬奧閉幕後又將如何，可能是另外一回事了。

亞裔 疫情 運動員

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