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虎年的挑戰：通膨與股市崩盤？

楊慶偉（馬里蘭州）

拜登就任一年來，繼續川普的荒謬政策：對中國進口產品徵收關稅。天下哪有比「用一綑綑美鈔來換深圳運來一箱箱貨物」更划算的事？此事也終結了「載一飛機的美鈔去打伊拉克戰爭」的美夢。川普的經濟顧問不是傳統的經濟學家，終於鑄成歷史性錯誤，現在悔之已晚。

更不幸的是拜登又全面調高了基本工資，永久性增加美國產品的工資成本。這是很難逆轉的趨勢，未來如果要求美國工人減薪，難如登天。這兩個人為錯誤造成40年來最大的通膨(12月達7%)。

2022年通膨會繼續下去嗎？答案是肯定的。首先，除非美國全面取消對中國貨的關稅，而中國也願意用相對低價的產品換過剩的美元。在當今疫情蔓延下，中國真的會冒這個險嗎？

其次，加了薪的美國勞工，會大幅度提高生產力去抑制通膨嗎？答案是否定的。西方的勞工供給理論給我們提供了答案，大幅度加薪後的勞工階層，會更注重個人享受，而不願意更認真工作。雪上加霜的是，由於大數據分析出現，經濟學家可用「門檻迴歸」一類的統計方法，來尋找「價格彈性遽減」的產量點，用獨占的價格來剪羊毛。

筆者數年前就發表如何使新處方藥價格飆升的方法。俄羅斯與OPEC只要找出這個產量點，石油價格每桶破百是輕而易舉的事。一言以蔽之，今年通膨即使供給鏈問題解決了大半，也不容小覷；加上極端氣候出現，虎年的通膨前景令人擔憂。

股市如史坦普500能否像去年一樣，仍然虎虎生風地上升28%？由於沒有一個經濟模式可成功地預測股市的大幅起伏與崩盤，我們無法驟下結論。理由很簡單：如果真有此模式，投資者的反應將會使這個模式完全無效。在此我們可用巴菲特指標BI(全美股市的市值除以國內生產毛額，此值愈高，股價愈被高估)，來做預測參考。

今年1月底的BI指標是48.1兆/23.8兆=2.02。這個指標的數值極大，超過平均數1.8個標準差。如果BI是常態分配，股價在整個歷史事件中名列第96.4百分位數：只有3.6 %的時候，股價比現在高：意味著股價嚴重偏高。如果BI不具有任何統計分配，但左右對稱，它的歷史百分位數至少是84.5，股價也是非常被高估。

虎年將是被通膨及股價偏高雙面夾擊的一年；投資者的選擇非常有限。聯準會在年底前將把聯邦資金利率調高到1.5%，其他利率也將水漲船高，勢必打擊房市及股市。或可考慮投資黃金、美元滙率(升值)、通膨保本國庫券(TIPS)或在股市大跌時進場買入。

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