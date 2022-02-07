爆竹一聲除舊 中國可以嗎？

爆竹一聲除舊，桃符萬戶更新。當春節此日，彼此見面都會說聲恭喜恭喜！無論過去如何，總得把希望放在恭賀你萬象更新，喜氣洋洋；無論偏左偏右或中立，然而中國的盛衰安危，都與你息息相關；懷著望鐵早成鋼的心情，討論去歲與未來的問題。

習近平 在中共 百年慶典上說：全國脫貧運動已完成，及中國已不同往日，誰來欺負中國，定會頭破血流而回。

身為華胄子孫，這當是夢想以求的好消息，也是送給我們的新年厚禮，然而感謝之餘，也容許鄙人對「禮物」的品評。習近平以國民豐衣足食等引為滿足初衷，今日台灣同胞早就達標，生活環境比起國內有過之而無不及，論理也應該同等感受才是。至於未能統一，只是差在政制問題，只要落實天賦人權之日，也就是水到渠成之時，而目前僅處於過渡期，亦無損於大中國形象，又何須急於囫圇吞棗，傷及骨肉親情，況且後果如何亦難料。

香港 由外國手中回歸，習慣資本主義中生活的市民，一時未能適應新生活制度，是意料中事，故而鄧小平設下50年制度不變原則，有時間可潛移默化引導，也為改進國政作實驗；國父孫中山早亦曾指出，施政的步驟是：先由訓政時期成熟，然後才進入憲政時期，然而中共卻不作此為，獨憑己見，以北京的硬版方式，加諸港人頭上管治，絕大部分港人霎時只能以示威作反抗，造成欲速不達的爛局，至感遺憾。

為今之計，除了傾聼民眾訴求，容納不同意見，釋放基於善意出發示威分子等，應循循善誘，耐心規導，並以行動關懷，例如寓脫貧政策於香港，對現時屈困於籠屋中之貧民，改入新居，倘若無法找到建立新居地皮時，不妨考慮向接連大陸邊陲討取，務求以仁愛代替刑責，以親民代替對立，相濡以沫，日久生情，一切誤會，自當化解。

習近平說要以自強抵禦外侮，比喻往日被視為睡獅的中國，今朝已變成醒獅，可以大吼幾聲，可是鄙人還是欣賞他說的：今日已到人類命運共同體的時候了， 但不知道是用什麼方式去達成理念？是用中共的社會主義嗎？當然不是！那是用什麼？

老子曾說過：「聖人無常心，以百姓心為心！」百姓的心是指：天賦人權，不可侵犯，人人有權求取生活幸福、平等自由、和平共處，這才是人生，命運共同的心願，一端突破萬象綻開，憑中國今日的銳勁，以此高呼當能百應，有何不可？

除去舊日的缺點，立下今朝的新心願，謹祝向前看的朋友新年快樂，年年快樂。