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冬奧／美國花滑華裔選手周知方 新冠檢測陽性

國際奧委會證實 彭帥與主席巴赫已在北京會面

春望

楊遙／聖彼渚

辛丑年將盡，壬寅臘鼓催。

江聲仍壯闊，塔影更崔嵬。

傲雪梅花坼，凌波仙子回。

冬殘春在望，相約共傾杯。

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