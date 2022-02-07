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從蔣介石抗日 看今日國民黨處境

莫大軍／洛杉磯

1941年12月7日凌晨6時，駐守夏威夷珍珠港的美國太平洋艦隊慘遭日軍偷襲，160多架艦載戰機呼嘯飛臨珍珠港上空，向港內美艦投下大量重磅穿甲彈和新式魚雷炸彈；隨後又有170多架日機港展開第二波攻擊，頓時濃煙四起火焰衝天，珍珠港慘遭浩劫，死傷枕藉，日本首相東條英機隨後向美英等國宣戰，引爆太平洋戰爭和二次世界大戰。

日本偷襲珍珠港顯然經過精心策畫和秘密訓練展開的冒險行動，由日本聯合艦隊司令山本五十六及聯合艦隊參謀長宇桓纏負責，山本最初反對日本偷襲珍珠港，主因是他在美國讀書時，已經察覺美國社會的經濟和軍事實力遠在日本之上。更何況當時日本發動的太平洋戰爭已成強弩之末，偷襲珍珠港勢必引來美國報復，如果參戰，日本無疑引火自焚，加速日本在太平洋戰爭不可逆轉的毀滅影響。

當時日本發動侵華戰爭，已進入中日相持階段，國軍發動的台兒莊戰大捷和黃河花園口決堤，有效把日軍攔阻在黃河以南；武漢會戰雖然棄守，但卻成功阻絕了日軍近四個月攻勢。侵華戰爭前，日本有數萬噸黃金外匯儲備，全部拿去買美國的鋼鐵、石油、槍砲投放在中國的戰場，但因久不能拿下中國，日本外匯存底幾乎已用光，日本已打到民窮財盡，難以為繼，這時日本真正陷入了戰略絕境。

日本人發現沒錢了，便向美國拖欠，但卻被老美一口回絕，因為美國警覺到，日本進攻西方列強在東南亞的殖民國家，準備奪取資源，尤其石油，於是決定對日本禁運，而這個禁運相當徹底，美國從一兩棉花到一根鐵釘，甚至到一滴石油都不賣給日本，美國的決定讓日本傻眼，如果沒有新的能源進來，日本聯合艦隊連三個月的正常訓練都無法維持。當中國把日軍拖入困境時，日本別無選擇，只能跟著美國對幹，這就是為什麼日本一定要搞珍珠港事件的主因。

日本當然知道美國不能惹，可是日本當局的思考邏輯是，如果對美發動戰爭，只要逼美國投降或讓步，日本在太平洋可能還有一線機會，如果日本屈服於美國的禁運，沒有資源來作戰，日軍將被迫趴下，日本死的更慘；但在主客觀條件上，日本已沒有回頭路，日本當政者發動戰爭，死了那麼多人，花了那麼多錢，如果現在要全部歸零，老百姓當然不答應，所以美國禁運和中國在戰場上拖住日軍，是造成日本陷入戰爭泥沼，無法脫身的最主要原因。

中國在戰爭開始雖然節節敗退，但有信心最終必贏；反觀日軍幾乎打贏每一場仗，可是大家都知道日本肯定會輸，所以在珍珠港事件後，蔣介石領導的抗戰，無論在邏輯上或情感上，都不可能向日軍投降，他和日本公開和私下的談判已完全終止，蔣縱使到了抗戰最痛苦的邊緣，他始終堅信中國一定會贏，因此蔣介石和他的領導幹部訂出對日抗戰長期的戰略目標，並圍繞各方面配備資源，咬死不放鬆，打死不肯退，就這樣緊緊纏住日軍，這就叫做戰略能力。事實證明蔣介石的長期戰略，在中日戰爭中最後產生了決定性勝利。

而所謂戰略低能，是每一步只看到眼前，只會做各種各樣應急似的激情反應，遇到有人批評就沮喪，遇到有人表揚就得意，看見利益就想進，看見困難就想退，這些都僅止於戰術思維，毫無戰略可言。在歷史上，不論是國家、政黨或個人，其實所有的失敗都是戰略失敗。

行文至此，想到國民黨目前困境，想到國民黨袞袞諸公，我不禁要呼喊，請問你們的戰略目標又在哪裡？

日本 石油 國民黨

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