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冰舞卓特蘭、花滑陳楷雯…華裔選手在北京找歸屬感

代擬許幻園前輩 酬和 李叔同《送别》

黎啟鏗 / 洛杉磯

地月梭，山海濛，高誼縈魂夢，

友諒友善友博蘊，肝膽心照心 ;

品趣同，苦樂共，相濡復相扶，

浮生緣聚至逍遙，重逢翹明朝 。      

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紐約客談╱帝國之都 吸引力不再

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