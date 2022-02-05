拜登上任一年 功過打幾分？

2021年1月6日暴徒阻止拜登 上任失敗後，這位白宮主人上位一年，他的功過如何？筆者提供一位保守派評論家以及一進步派作家的看法，節錄如下。

華盛頓郵報保守評論家Marc Thiessen指出，拜登2021做了十大錯事：1. 阿富汗 倉促撤軍，使許多親美阿國人無法撤離。2. 制止一些反對因疫情需關閉學校的家長們。3. 在勞工缺乏時，強制公司員工接種。4. 阻止一些石油開採使油價高漲。5. 逼烏克蘭接受俄羅斯為其主要能源來源。6. 俄羅斯霸凌烏克蘭，但拜登軟弱以對。7. 邊境防守最差，170萬無證移民躍躍欲試。8. 高達1.9 兆元社安費用造成通貨膨脹及人力短缺。9. 沒有完成使美國團結的承諾。10. 美國大城市凶殺案破紀錄。

Oliver Willis, 為The American Independent進步派網站作者，則提出拜登許多成就。在此試舉十例：1. 簽署法案防止無照私槍ghost guns，因應增加的凶殺案。2. 回到提倡環保的巴黎協定。3. 幫助由阿富汗回美民眾的預算達1000萬元。4. 派遣加倍軍醫人員幫助醫院抗疫。5. 在八天內撤離阿富汗3萬7000 人。6. 阻止了大規模伐木，保護數億隻鳥類。7. 停止長達20年無意義的阿富汗戰爭。8. 制裁俄羅斯官員毒害其反對黨領袖Alexei Navalny。 9. 否決川普 在離職前32位保守派支持的司法官員提名。10. 廢除川普阻止一些回教國家國民進入美國的法案。

以上對拜登的指責及讚揚，每件都有正反兩面，皆基於不同立場：例如石化業者反對返回環保的巴黎協定；保守派埋怨凶殺案增加，但仍反對禁槍；反對阿富汗撤軍使人民流離失所，但結束毫無意義的長期駐軍；反對關閉學校，只會使疫情持續。紓困金不是造成人工缺乏之主因：工人勞累、面對疫情、薪資偏低使勞工駐足不前。非法移民看到拜登太仁慈就蜂擁而至，但拜登除去那所費巨大、防君子不防小人的邊界牆，也不無道理！為促進美國境內族群團結，拜登廢除了川普禁止回教徒進入美國的分化族群法案。

以上只試舉幾例，誰是誰非，乃見仁見智，如何替拜登打分？筆者認為在評分前，先放下黨派成見、找尋可靠數據、避免偏袒黨派的不實報導，同時也客觀地給拜登的「努力」打個分數，他是否已全力以赴？也不妨考慮如果川普仍在位，以及下屆可能的總統候選人，也就是現任的佛州州長，是否會比拜登做得更好？

川普及佛州州長在政壇的功過已有實據可循，可用來預測他們的能力去面對同樣情況，如果做的比比拜登好，2024拜登就得讓賢；如果沒比拜登好，拜登則是「比上不足，比下有餘」，他在這一年的成績，不論民調如何低落，仍足以及格，至少可以求取進步達成他的承諾，完成他的任期。