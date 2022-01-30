中共百歲回顧及虎年蠡測

中共 元年在1921年，在蘇聯盧布雇傭下(黨員領薪水)，召集13名代表，代表全國57名黨員，在上海召開第一次代表大會，中國共產黨誕生。

中共11年即1931年，借九一八事變日本侵略東三省，國軍無力他顧，紅軍在江西瑞金擴張，成立「中國蘇維埃共和國」，毛澤東任主席。

中共14年至16年，即1934至1936年，抵抗國軍第五次圍剿失敗，分兩路向西逃竄，宣稱經過2萬5000里長征，毛率中央紅軍抵陝北，張國燾、陳昌浩率第四方面軍向甘肅河西走廊西進，企圖打通新疆至蘇聯之道，全軍覆沒。有人問紅軍為什麼2萬5000里長征？答曰：北上抗日。再問：陝甘有日軍嗎？無語。

中共17年，即1937年，紅軍接受國府改編為第18集團軍，簡稱八路軍，林彪曾率115師參加過平型關抗日，此後八路軍就轉入敵後發展。毛澤東對內部講話：「不要到前線去當抗日英雄…」;「為了發展壯大我黨的武裝力量，在戰後奪取國家政權，我們黨必須嚴格遵循的總方針是一分抗日，二分應付(國府)，七分發展。」

中共25年，即1945年，抗日勝利後，以敵後發展成百萬之師和200萬民兵，爭奪國家政權，並實行土改，獲得農村90%的貧農支持，兵源多，打人海戰術，轉敗為勝。

1951年中共30歲，占領西藏等整個大陸。成王敗寇，反稱敗退台灣的為「蔣匪幫」。

此後，全國搞土地改革，地主富農頓成罪人，或殺或鬥；接著鎮壓反革命分子，或殺或勞改；知識分子何罪之有？打成右派分子50餘萬，三次運動，連帶受害者何止千萬。

1958年蘇聯衛星上天，中國頭腦發燒，畝產稻穀萬斤，虛報浮誇風盛行，毛澤東搞大躍進，全民土法煉鋼，盡成廢渣。尤有甚者，把七年前分給農民的土地、私人飼養牲畜家禽全部充公，搞共產式人民公社，農村辦公共食堂，吃飯不要錢，半年後青黃不接，多數少米或無米下鍋，農民出工不出力，連歲歉收，造成三年大飢荒，至少餓死3000萬人。

1946至1956年十年文革，鼓動大中學毛孩子當紅衛兵，停課鬧革命，向劉少奇司令部以下的一把手奪回權力，對7000人報一箭之仇；打倒教育 界資產階級反動學術權威，把紅衛兵知識青年送下鄉，接受貧下中農再教育，要造成愚民。

中共56年即1976年，毛亡政未息，華國鋒接班，搞兩個凡是，凡是毛澤東的決策指示繼續辦，直至1981年華下台，中共60歲。

中共61年即1981年，鄧小平任軍委主席大權在握，拋棄共產主義經濟，走市場經濟即資本主義道路，市面逐漸繁榮，人民漸趨富裕。鄧小平修憲限定國家主席兩任制，傳承江澤民至胡錦濤，到2010年，中國GDP首超日本，排名世界第二。

中共92年即2012年，習近平接任黨總書記及軍委主席、國家副主席，翌年為國家主席，開始反腐打老虎，贏得全國人民稱讚，但修憲取消國家主席兩任限期，想復辟毛式終身制，遭到黨與海內外華人 多數反對。不准妄議中央、嚴控輿論，海外華人一片討伐聲，對香港違背鄧小平一國兩制承諾，不准普選，推出國安法鎮壓民主，世界廣泛譴責。

中共102年即2022年，腐朽透頂矣！肖虎，將是龍爭虎鬥的大凶年，或將鬧得天翻地覆。習不顧黨與海內外華人激烈反對，鐵了心要連任第三屆，復辟終身制，中共20大是黨內劇烈爭權奪位之秋。中共歷來暗箱作業，外人無法預知何時出個戈巴契夫或葉爾欽？何時出個蔡鍔？只能管窺蠡測。

以史為鏡，帝制變革不能被倒退，習近平有如恢復帝制，如不被虎噬而連任復辟，超過袁世凱復辟稱帝83天、張勳復辟才12天，習頂多拖不過三年。無論是中共黨內外起事者，必高舉民主大旗作號召，結束中共的專制統治。