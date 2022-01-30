聯邦最高法院 流失人民信任

「我墮胎 ，干卿底事」？最近，聯邦最高法院是否推翻「羅訴韋德」(Roy vs. Wade)的墮胎權利判決案，鬧得沸沸揚揚，這是1973年大法官 通過認定墮胎是人民的憲法權利。如今保守派大法官占多數，因此很多保守派人士企圖對此項憲法權利翻案。

美國最高法院是憲法法院，負責解釋憲法對人民權利的保障，也在制衡國會立法是否有違憲條款，導致人民權利受損。晚近大法官的裁決，我們看不出他們在作憲法解釋， 有「為天地立心，為生民立命」的胸懷。除了黨派， 就是大法官的宗教信仰在主導。

「洛杉磯時報」1月16日報導柏克萊加大法學院長對大法官們的批評，並舉最近的蓋洛普民調為例，大眾對美國最高法院的信心已跌落到十年來的新低點，只有40%美國人肯定大法官的工作；53%的人否定他們。大法官的工作是什麽？就是解釋憲法。九位大法官看來對憲法的解釋，都因政黨不同而形成「一黨一把號，各吹各的調」，以致流失人民的信任。

回顧在1787年制憲會議，大法官應由總統或國會任命？為此爭執不休，經過多方妥協結果，大法官由總統提名 ，國會聽證批准後再由總統任命。這也是一種制衡，為杜絕當年在英國封建時代，「國王任命法官，法官為國王服務」的陋規。

我們看歐巴馬總統任內，想提名溫和派加蘭德擔任大法官，國會拒絕聽證，結果如同胎死腹中。是人選不對嗎？是品德不高嗎？是知識不足嗎？都不是。只因黨派不同，意識形態不同。加蘭德是現任司法部長。

今天看來，殖民時期的大法官為國王服務，今天的大法官是為黨派服務，因為沒有國王了，總統四年、八年一換，是「流水的總統，鐵打的黨」，與大法官的終身職兩相輝映，可說大法官成為黨的御用法官，大法官望重「法」林， 我們並不想說他們是黨的「打手」， 只能說那個黨把持得久，把持的席位多，誰就擁有解釋憲法的話語權，「紙牌屋」的劇本也如此演出。

看大法官對憲法解釋的投票，經常是5：4或6：3。難道他們從事法律工作數十載，到了大法官的位子，對憲法的見解會有這麼大的歧異？除了為黨派服務，還有其他高瞻遠矚的思考嗎？

前總統甘廼迪的就職演說表示，「不要問國家能為你做什麽，要問你能為國家做什麽？」讓我想起了川普在提名大法官條件，也很可能問同樣一句略作修改的話，那就是：「我提名你當大法官，你能為黨做什麽？」

不信，我們看看最近大法官的表現。最高法院已不再尊重判例，也不像過往那麼尊重憲法精神。六位保守派大法官，三位是川普提名。筆者無意對保守意識形態提出看法，只是在解釋憲法的精神必須一貫， 人民對憲法可以期待，這是國家大法，也是穩定國家的基石。

就如同老掉牙的「擁槍權」，到今天維持不變。最近鬧得沸沸揚揚的「羅訴韋德」案 ，1973年最高法院確定墮胎是憲法權利，為何換了大法官就可能連憲法權利也換了。

如果可以，那應該審視所有法案，看看還有那些可以翻案？大法官們可能覺得，只要黨喜歡，有什麽不可以？那麼百年來，美國人民對大法官的推崇，只能說「情何以堪」！