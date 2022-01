蔡英文應該兌現總統就職誓言

獲得博士學位最後的認定,基本上是由幾個有博士學位的人,願意簽字承認另一個人有資格拿到博士學位。蔡英文 的最大問題是她沒有口試委員,也就是找不到當年倫敦大學有哪幾位(至少兩位)有博士資格的人,簽字承認她通過博士認證。

有人說LSE的學校網站已證明蔡英文的博士學位。其實不然,LSE的學校網站只有聲明(terms of use)學校對網頁的內容不負任何責任,內容的正確性要自行查證。

學歷的驗證是我們日常生活常遇到的事。我們找工作時,雇主怎麼驗證學位?在美國就是簽名授權學校回答雇主關於個人學歷的任何問題(any legally permissible inquiry, research or report),雇主可在雇用前或之後(at any time and as many times as the company in its sole discretion determines is necessary before, during or after my employment),任何時刻去向學校查詢任何相關問題。

但蔡英文卻不肯簽名授權,不讓有疑問的人向學校查詢學位、論文、口試和指導老師等相關問題。所以LSE才能以隱私保護來抵抗各種詢問,而彭文正等人只能旁敲側擊問學校,試圖繞過隱私權來還原真相,推測當年發生了什麼事。

海外有博士學位的朋友們很多。找工作時,需要公司查驗學歷的朋友們更多。現在許多朋友事業有成、有權決定雇用人,大家都在社會上打滾那麼多年,對不肯簽字接受學歷驗證的人,判斷她的學歷真假有困難嗎?

賀德芬老師依據行政訴訟,拿到政大保存的蔡英文當年親筆履歷,完全是不同的論文題目。所以蔡英文不是當年偽造文書,對政大和教育部 説謊;就是現在對全國人民説謊。同時,蔡英文也要總統府和教育部的官員們,在她的論文和學位問題,對全國人民說謊。

尼克森在水門案中說謊,隱匿證據,試圖掩蓋自己的犯罪真相,阻撓國會調查。蔡英文的行為比尼克森還惡劣。理應保衛國家司法公正,為人民增進福祉的總統卻帶頭揑造證據,不敢自己上法庭打官司,卻要檢察官起訴明知無罪的平民,要法院通緝明知無罪的平民。

如此破壞司法公正,現在蔡英文是不是應該兌現總統就職誓言,接受國家嚴厲制裁?

有人說論文門只有旁證,沒有直接證據,最終還是需要倫敦大學的正式聲明,以否認蔡英文的博士學位。如果真要如此,台灣真的丟臉丟大了。

第一,台灣的政治人物假學歷被揭發,竟然能做到任期結束,甚至還能用司法迫害講出真相的人。這告訴世界,台灣是什麼樣的三流國家?政治人物假學歷、假論文的詐騙 案,世界各國都偶有發生,但都是立刻下台。

其次,蔡英文用假學歷在台灣學術界工作了十幾年,台灣的政府機關保有這些詐騙證據、檔案也是不少。事情敗露了,政大、教育部、外交部、考試院、法院竟然都不能確認這個學歷詐騙案,最後還需要英國人來認定?這些政府機關都是尸位素餐?無能至極。這樣的台灣只是被國際看不起!