賴賀只寒暄 台宏關係穩不穩？

中華民國副總統賴清德 率團參加友邦宏都拉斯新總統就職大典，賴清德與美國副總統賀錦麗僅在觀禮台上簡短寒暄，沒有正式會議或茶會。賴賀無法會晤，似乎早有跡象，反映台宏邦誼的穩或不穩。

弔詭的是，拜登 無視美國眾議員聯名要求賴賀正式會面，沒有利用卡斯楚就職機會，讓國際看看台美副總統對等互動，顯示美國力挺台灣在拉美地位，同時可羞辱中共，扳回尼加拉瓜轉向北京 顏面。

然而，美國拜登政府反常作為，是有跡可循的。當蔡英文指派賴清德出席卡斯楚大典時，外界就對賴賀會抱著極大期待，拜登政府未否認其可能性，但在賴清德啟程當天，白宮資深官員向外表示沒有賴賀會計畫，其中轉折耐人尋味。究其實，「賴賀會」未實現，主要是美國需要北京在俄烏危機中扮演對俄羅斯調解者角色。

為避免歐戰再起，美國國務卿布林肯急電北京外交部長王毅，希望中國能出面斡旋俄烏的緊張情勢，印證美國對歐陸發生戰爭懷有極大憂慮，連帶影響美國在拉美對台灣的支持力度。

卡斯楚接見賴清德時表示，希望保持與中華民國的關係，但與中國建交是她競選政見；之後，在美國強力關切和承諾提供援助條件下，她的態度趨於曖昧，並不代表未來不會變化，因為她必須先處理聯合政府內亂問題。

宏國日前國會臨時議長選舉，發生同黨議員倒戈，出現兩個議長的混亂現象；卡斯楚就任前仍在努力解決紛爭，為此差點取消和賴清德會面。可見卡斯楚領導的是朝小野大的聯合政府，議員間的糾紛尚未平息。在她化解內政紛爭之際，不能排除她會藉由與北京建交，好轉移內政問題；加上賴賀會無法在宏國成局，代表美國仍有求於中共，恐給予她極大外交想像空間。

外交沒有永遠的敵友，國家利益永遠為要。美國在俄烏危機需要北京協助，為了換取中共出面說項，符合美國利益，台灣切不可小覷後續發展。