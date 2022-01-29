影音
電子報
分類網
廣告網
繁
／
简
即時
焦點
焦點
話題
要聞
快看世界
美國
美國綜合
政治要聞
後疫情時代
社會新聞
世界OnAir
復工的故事
紐約
紐約焦點
政壇選情
社會傳真
社區新聞
政策法規
生活藝文
教育資訊
工商信息
洛杉磯
南加頭條
洛城焦點
U視頻
後疫情時代
房產理財
大家來寫書
法政新知
升學教育
工商信息
舊金山
金山焦點
灣區生活
北加華人
金山人語
灣區地產
矽谷科教
工商信息
ON LOK安樂居
地方
休士頓／達拉斯
新賓
芝加哥
大華府
亞城／佛州
西雅圖／夏威夷
波士頓
中國
中外大事紀
神州生活圈
社會事件簿
港澳大小事
透視中國
台灣
台疫情速報
政壇風雲錄
美中台關係
寶島大小事
台灣名人坊
國際
大國角力場
國際大社會
全球新冠疫情
王室這些事
萬象與大千
運動
網球／高球
NBA職籃
北京冬奧花絮
足球／其它
MLB職棒
NFL美足
場邊人語
教育
教育大小事
升學進化論
大學資訊
高中那些事
學前到初中
學費與貸款
競賽與活動
親子話題
生活
新聞好好看
生活消費
科技生活
職場三兩事
奶酒帶你玩
流行時尚
星座運勢
動物奇世界
居家設計
財經
美國財經
國際財經
中港台經濟
社安福利
大仁說財經
稅務漫談
理財輕鬆學
娛樂
美歐最鮮報
中港最吸睛
台影最搶鏡
日韓最出彩
健康
醫藥百科
養生保健
銀髮人生
健身減重
醫藥短波
醫師觀點
周刊
1975期01/23出刊
1974期01/16出刊
1973期01/09出刊
1972期01/02出刊
1971期12/26出刊
1970期12/19出刊
1969期12/12出刊
1968期12/5出刊
1967期11/28出刊
1966期11/21出刊
我的頻道
* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設
確定
設定
快訊
F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真
賓州匹茲堡橋塌 巴士搖搖欲墜 民眾驚恐
觀點
讀者論壇
留住
吳南風／洛杉磯
2022-01-29 02:00
留住母校當年的情景，
留住台灣大學的光影；
留住校園杜鵑的芬芳，
留住祖國培植的恩情！
上一則
紐約客談／整治仇恨犯罪 民主黨挽留亞裔的機會
下一則
拜登提名大法官 仍受制黨內進步派勢力
延伸閱讀
北卡維克郡 6地點可領免費N95口罩
取消SAT、ACT成績 校聯會獎學金即起報名
「勉予同意」3周年 葉俊榮管中閔重逢憶管案甘苦
蔡英文喊縮短大學寒暑假 教界：可推學季
熱門新聞
一洲焦點／大法官退休 影響亞裔入學案？美撤使館家屬 中方先放話
2022-01-26 13:43
聯準會政策轉向 造成美國重大衝擊
2022-01-23 02:00
美國對台灣、烏克蘭和阿富汗有區別
2022-01-27 02:00
中共清零抗疫釀禍 有爆發大流行風險
2022-01-28 02:00
習近平警告美國 冷戰解決不了台灣問題
2022-01-21 02:00
拜登就職周年記者會失言 提油救火
2022-01-22 02:00
FB留言
超人氣
更多 >
鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天
巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元
爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家
大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這
紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運
FB留言