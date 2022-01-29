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F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真

賓州匹茲堡橋塌 巴士搖搖欲墜 民眾驚恐

留住

吳南風／洛杉磯

留住母校當年的情景，

留住台灣大學的光影；

留住校園杜鵑的芬芳，

留住祖國培植的恩情！

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紐約客談／整治仇恨犯罪 民主黨挽留亞裔的機會

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