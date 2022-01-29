從冬至到立春 中國新年陰陽合曆

今年2月1日是中國新年，世界各地很多城市都慶祝中國新年。除了知道又多一個假日，有紅包可以拿，有除夕大餐吃以外，還知道中國新年象徵什麼重要意義嗎？

很多人都說中國新年是陰曆的新年，其實不正確，中國新年都是緊跟著立春，立春是24個節氣，節氣是中國古人根據地球對太陽公轉軌道的不同位置，感受到不同氣候而發明，24個階段配合以月亮計日的陰曆。因為節氣是為農民發明的，又是根據太陽，所以是太陽曆。同時使用太陽曆與陰曆的曆法叫做農曆，即陰陽合曆。

中國人使用陽曆合曆，古人感覺到四季變化、農植物生長，與太陽的運行有關係。和月亮沒有關係，於是他們根據太陽運行的規律，確定年的長度有365又四分之一天。

而陰曆，月亮繞地球一圈29又二分之一天，繞12次才354天，與陽曆相差11又四分之一天。所以有了閨月，就是三年一閨，讓陰曆和陽曆的時間能對應上。

農曆是陰陽合曆，但古代不叫農曆，農曆只是俗稱。每個朝代都有名稱，比如夏朝叫「夏曆」，漢朝叫「太初曆」，南朝宋時叫「元嘉曆」，祖沖之後來制定一部曆法叫「大明曆」等。

由周朝到秦，一直是以冬至日當作一年的開始。因為冬至這一天，白天最短，夜晚最長，冬至開始，白天一天比一天長，天地之間陽氣開始漸漸增強，代表下一個循環的開始，是大吉的日子。所以冬至才是一年的開始，人們最初以冬至為新的一年的到來。

漢武帝之後使用夏曆，夏曆以立春為新的一年的開始，這跟氣候有關係。冬至以後雖然白天慢慢變長，太陽開始北移，但還不是最冷的時候，還有大寒、小寒，這是個緩慢恢復過程。

立春是24四節氣中的第一個節氣，即太陽到達黃經315°時，在西曆每年2月3日至5日之間，表示著春天開始，標誌新一年開始。

自秦代以來，中國就一直以立春作為孟春時節開始。立春是從天文上來畫分出來，春是溫暖，鳥語花香；春是生長，耕耘播種。所謂「一年之計在於春」，自古以來立春就是一個傳統節日。中國自官方到民間都極為重視，立春之日迎春已有3000多年歷史。

立春之日，晚上7點時仰望星空，可見北斗七星的鬥柄正指向東北，即方位角45度的地方，八卦 中艮卦的方向。農諺有「春打六九頭」、「幾時霜降幾時冬，四十五天就打春」之語，從冬至開始入九「五九」45天，因而立春正好是「六九」的開始。

時至立春，人們明顯地感覺到白晝長了、太陽暖了。氣溫、日照、降雨，這時常處於一年中的轉折點，趨於上升或增多。

立春節氣是受農民歡迎的節氣，因為它給人們帶來了溫暖希望。許多農民諺語累積先輩們的經驗：「立春晴，雨水勻」、「立春晴，一春晴」、「立春雨淋淋，陰陰濕濕到清明」、「打春下大雪，百日還大雨」、「雷打立春節，驚蟄雨不歇」、「立春一聲雷，一月不見天」、「立春寒，一春暖」、「立春北風雨水多」、「立春東風回暖早、立春西風回暖遲」等。

以寅月為正月，這是北斗曆的貢獻，以立春為新年第一天，這是太陽曆的貢獻，以初一為計日之始，這是太陰曆的貢獻。北斗曆，研究的是北斗循環周期；太陽曆，研究太陽回歸周期；太陰曆，研究月球朔望周期。將三種周期融合在一起，中國新年是北斗曆、太陽曆、太陰曆、三曆合一的宇宙自然周期共同開始。