​新冠病毒正能量的異想世界

2020年始，從天而降於武漢 野味市場的神秘怪病，以迅雷不及姿態席捲世界。當中國在許多領域漸露頭臉時，西方列強已憋了許久，終於逮到良機豈可放棄。特別以川普為首的世界領袖，大張旗鼓撻伐中國。

稍有正面作為的WHO拒絕汙名化，把它正命為Covid19，接下來的突變由Alpha、beta、gamma、Delta到至今的Omicron 祖子孫三代…族繁不及備載，傳遞率愈演愈烈。儘管重症和死亡率稍緩，席捲全球的架勢指日可待，大家心裡有數，已準備好以後日子只好與狼共舞。

就在Covid出世時，在紛亂世界裡，最被詬病的一撮恐佈分子塔利班、Al-Qaeda、ISIS各獨領風騷一時之眾，隨即消聲滅跡。因為病毒沒有意識形態，不分政治正確性，不論世界各國貧富差距通通都殺無赦。這時機是活在地球的人民開始認真思考，我們都是一家人。有了共同敵人，雖然不是人而是病毒，它沒有頭腦，但怪異多端，千變萬化有如孫悟空。這時候百年難得一見，人類空前的團結同心協力努力對抗病毒。這是第一個Covid帶來的正面能量。

Omicron出世後，我們再也不曾看到那些常掛住武漢病毒的嘴臉。做為現代人必須有科學思考，不可被非我族類的政治傾向所糊弄。這是Covid第二個正面能量。

在政治層面，北韓與伊朗核武紛爭，美國從阿富汗 再見，台海兩岸列為全球最凶險地區，忽間轉移至烏克蘭邊界俄國重兵屯駐，再加上哈薩克全國暴動遍地開花。看來世界各地當權者，還沒有從共同對抗Covid的慘烈戰爭中學到教訓！

老百姓只謙虛地期待一個和平沒有戰爭的日子，努力工作以換取最基本溫飽養家餬口，培養健康下一代以繼地球的永續發展。我期待著第三個Covid帶來的「正能量」終於到來。