中美貿易戰 美已成強弩之末

自2018年3月川普揭開中美貿易戰 、科技戰序幕，兩國博弈已持續四年，結果似乎已毫無懸念。

日前中國政府發布2021經濟總結報告，GDP比去年增加8.1%，全世界GDP增量的四分之一由中國提供。中國全年對外貿易順差達6764億美元，創歷史紀錄。粗鋼產量10.3億噸，工業、製造業連續十幾年占據世界首位。中國穀物、糧食、肉類、花生、茶葉、微型電腦、手機 和汽車等220多項產品產量，也是世界第一，人均GDP首次到達1.2萬美元。

反觀美國，國內自由、保守兩派嚴重撕扯。新冠疫情 反覆爆發，導致至少6000萬人再度感染，幾千萬人離職退崗，碼頭貨物嚴重積壓，街頭流浪者繼續增加、零元購物、團伙洗劫、兇殺更是家常便飯，國民生產肯定是大受影響。個人認為，仗著虛報數字和無限印鈔，美國政府恐怕還是會把GDP咬牙寫到22萬億以上。

在美國用盡各種手段懲罰中國達四年，中國崛起還如此勢不可擋，說明中國體制絕對適合中華民族的復興運動，美國已完全不可能抑制中國崛起。反觀美國，一人一票、政黨輪替的舊體制，已有窮途末路架勢。

現在雙方還在激烈博弈的主要是兩個項目，是大型客機和手機芯片製造，筆者估計五年內可能見分曉。就商業客機而言，美國波音737MAX存在重大設計隱患，雖然美國政府批准的復飛，但全球各國都在盯著中國航空管理局的核准，中國不鬆口，其他國家都猶豫；同時中國的C919正在緊鑼密鼓地進行適航驗收，一旦通過驗收，世界航空領域必將豬羊變色，美國的最大盈利項目會受到衝擊。

在手機高端芯片領域，美國只是還存有設計公司，另外通過荷蘭的光刻機卡中國脖子，此外，只能眼巴巴的等中國自己敗退。

中國現在在芯片的設計、刻蝕、包封、流片各個項目上都投入重金，放手一搏，以中國世界第一的全門類製造業雄厚基礎，5G開發的領先優勢，再以中國人的聰明和勤奮，攻克難關只是時間問題。因此筆者認為，過不了幾年，高端芯片必然被中國人攻克，到那候，中國在工業科技等領域對美國說不定都呈現碾壓之勢，美國只能焦慮地坐等那一天的到來，因為手上沒有大批的工程師和科技人員與之對抗。

美國製造業工業大部分已出走，不可能再恢復，軍事上又不像中國的高超音速導彈和電磁炮發展，沒有勇氣與中國互相投擲原子彈攜手回歸舊石器時代，結局就是四個字「舉起白旗」。

筆者認為現在已是貿易戰尾聲，美國政府需認清形勢，放低心態，跟中國商討共治全球。