蔣經國哪裡只是「反共保台」

最近台灣又掀起「經國熱」，蔡英文在「經國七海文化園區」揭幕式致詞時強調，經國先生是「反共保台」，引起藍綠雙方熱議。我想提醒世人注意：經國先生主政的十六、七年間，他的施政是「反共保中」：中華民國 的中，而不單單是保台！明證之一是鮮為人知的「厄利巴新外交模式」。

經國先生說過「我是中國人，也是台灣人」的名言，在行政院長任內(1972-78)以及總統任內(1978-88)不遺餘力提拔省籍菁英(「催台青」)，這表示他對台灣這片土地和人民的認同和期許，絕非對台灣獨立有任何幻想。

他和蔣中正在外交上最大的差異在於，失去了美國的外交承認後(1979年)，他改變了「漢賊不兩立」原則，改採「漢賊兩立、只做不說」的外交方針。因此，您如果從未聽過，在厄瓜多和利比亞這兩個國家首都，「中華人民共和國大使館」和「中華民國商務處」曾共存許多年，也就不足為奇。

「經國外交」的核心就是「善用資源，低調行事」，即使打了勝仗，也不宣揚誇耀。或許這也是北京 容忍此模式的原因吧。

我在台北擔任「中華民國外交記者聯誼會」六屆會長(1979-1985)，後擔任中央日報及華視駐歐洲特派員(1985-1991)，奉派至奧地利和德國，親身經歷那段外交上「流淚灑種的，必歡呼收割(詩126:5)」的歲月。

我的認知是，「經國外交」的特色之一，就是以「中華民國」名義在無邦交 地區設館，如果礙於形勢而不能如願，則以雙方可接受的名稱設館，但名稱中絕無「台灣」二字，我特別舉幾個例子，可以看出當時外交形勢的艱辛以及中華民國所受的委屈與堅持。

中華民國與厄瓜多於1946年建交，1971年斷交，1977年4月12日在厄瓜多設立「中華民國駐厄瓜多商務處」，即使厄瓜多於1980年與北京建交，商務處仍不改名，直到2017年才改為「台北駐厄瓜多商務處」。也就是在厄瓜多「漢賊兩立」了近40年。

利比亞於1978年8月與北京建交，但中華民國於1980年3月19日，於首都的黎波里設立具大使館功能的「中華民國駐利比亞商務辦事處」，外交人員享有部分外交人員待遇。但自1992年利比亞遭聯合國制裁後，利比亞在中華人民共和國壓力下，通知辦事處自1995年9月停止辦理領事業務，1997年5月規範辦事處不得從事政治活動。外交部以該處功能有限，報經行政院核准後於9月12日關閉。在利比亞「漢賊兩立」了17年。

此外，於1977-2005年在中東的無邦交國巴林設立「中華民國商務代表團」、於1980-1990年在無邦交的新加坡設立「中華民國駐新加坡共和國商務代表團」。

經國時代面對形勢比人強的狀況，中華民國駐外單位的名稱千變萬化，但就是不採用「台灣」，以免惡化兩岸局勢：在奧地利稱為「中國文化研究所」、德國是「遠東新聞社」、日本是「亞東關係協會」、丹麥是「自由中國新聞處」、法國是「法華經濟貿易觀光促進會」、比利時及歐盟是「孫逸仙文化中心」、希臘是「遠東貿易中心」、美國是「北美事務協調委員會駐美代表處」，後多改名為「台北經濟文化代表處」。這些，是辛酸還是創意？您說呢？

回顧經國時代外交，能用中華民國的決不放棄，不能中華民國，則打落牙和血吞，經國先生及那個時代的台澎金馬，是「反共保中華民國」，請不要只說他「反共保台」。