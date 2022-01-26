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Lowe's事件：歧視和刁民之間

穀冰子（洛杉磯）

敝人認為對種族歧視問題除採毋枉毋縱態度面對外，也需注重華人應有的心理建設。即主觀上不能一味相信「一定有」歧視，否則您從一早出門便可能覺得處處都有歧視。

有關伊利諾州Lowe's有位華裔女士遇歧視事件，我認為雙方都有責任：Xuna 女士拿兩個火盆不先付錢，萬一她不要了或久候朋友沒出現，另一買主和店方就各有時間及金錢損失。Lowe's有大型推車也有助手，她應該請他們先搬上推車，推到櫃台先把錢付清，東西就是她的了，萬一朋友沒來也可以退貨。

如果能獲得店家允許、未付款可先保留貨物，就更省事了。該搶買火盆的白人女士及店方男職員叫她刪除影片，非常可能是因侵犯了他們的隱私權。因為白人女子警告Xuna不准拍攝她。男店員不重視顧客被歧視問題，也情有可原，他不是警察或法官，無法幫上忙。

當然叫華裔女士「滾回去」的白人女士，不該說出侵犯性語言，事後她也可能申辯這是她習慣性的粗暴或不雅語言，甚至是她講髒話的形式，跟種族歧視無關。因為不少老美對有口音的外國人，甚至包括德國、法國、北歐等移民，都會失去聽英文的耐心而表現出不耐煩或不禮貌態度或語言。日後Xuna如要以種族歧視訴諸法律，也不易成刑案或勝訴。

另一海克夫婦由於店員快下班了，海克又提供不出店家需要的尺寸，問題變得複雜要花很多時間，但店員也留給他一個替代處理方式。後來的客人問題簡單所以先處理，也很難斷定這跟種族歧視有關。店方唯一問題就是服務不夠周到，對顧客至上時講話不夠友善或禮貌。

再説華裔女士搞了3600人連署聲援，Lowe's經理能不道歉嗎？我們華人不容被歧視，但也要慎防變成外族眼中的刁民。

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