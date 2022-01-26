華裔職場不如印度裔的原因

在多元化的美國社會，年輕人要在競爭、競爭、再競爭的環境下求生存、求發展，的確不是一件簡單的事。讓我很納悶的是，短短幾年裡，一些跨國科技企業，如Google、IBM、Pepsi Cola和微軟、Twitter等公司的執行長(CEO)全是印度 裔，而非華裔 。華人在美國發展的歷史比其他亞裔 更久、更長遠，為什麼印度裔後來居上？

以我在職場上多年經驗，年輕人在公司晉升制度下，需要的不外乎四個必備條件：能力、專業、機運和態度。

有能力又有專業的人往往較容易看到機運，也容易掌握。至於態度又可分為做人態度、學習態度，但更重要的是做事態度，包括互助合作、認真負責和感恩禮貌等。我們華裔自小的家庭教養，對這些都有得天獨厚的優勢。

有專家認為，這四項中態度最重要，但我認為應該是適合美國人文、文化的態度更重要。很多華裔青年欠缺的是語言溝通能力，包括用簡單易了解的言詞，打動並説服他人跟隨的能力，對自己有信心的想法，和絕對不怕毛遂自薦的勇氣。

但華裔自小父母就教導我們要感恩、要禮讓，不挑戰、不鬥嘴，平易近人、息事寧人，凡事總往好處想的基本態度，這是華裔在職場上前進的致命傷。這就是為什麼在決定升遷人選的董事會上，印度裔年輕人總是讓董事們認為他們有膽量、敢承擔、敢毛遂自薦、進取心強，又有宏觀的一面。

華裔父母們應該深思一下了。