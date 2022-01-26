中國人民吶喊：放寬疫情管控

據中國媒體《湘江晨報》報導，河南 生殖醫院因在微博發表支持英國放寬防疫管控限制措施的相關言論，遭北京中央批評，其在文章中對英國使用「大英帝國」一詞，被中國政府視為帶有支持英國殖民主義的色彩，其微博帳號遭「小粉紅」網民炮轟。

隨後不久，河南生殖醫院遭受壓力，不得不公開向外界道歉，稱自己言論有誤。河南生殖醫院的言論，是中國人民的心聲，是中國人民在政府嚴厲疫情 管控措施下，爭取自由和家庭團聚的縮影。

中國政府對疫情管控採取「清零政策」，即一人感染，全城封鎖隔離。此舉簡單粗暴，至今仍未打算根據各地區的具體情況，做出相應調整，政策自武漢疫情大流行以來，至今幾乎一成不變，與當下中國新冠疫情大流行的情況顯得格格不入。

在西安，封城 日子近一個月，市政府關閉大量西安與外界接觸通道，讓大量生活必需品進入西安顯得格外困難，封城愈久，市民缺水、買菜困難等問題更突出，但西安市政府仍堅決不打算開放通道，因為政府始終將感染新冠的數據視為最高考量。

現在，因政府極保守的疫情管控政策，人民呼聲日益高漲。同樣發生在西安，去年年末曾出現「鐵人三項賽事件」：三名男子分別徒步爬山、騎自行車、冬日游泳渡渭河方式翻越秦嶺，路程超過8000公里，目的是為了逃離政府疫情封鎖，回家與家人重聚。

政府高壓嚴厲的疫情管控措施，非但沒能有效阻止疫情傳播，反而給中國人民日常生活變得更困難。

今年初，新冠病毒最新變異體奧米克戎(Omicron)入侵天津市，三天不到，天津市被奧米克戎占領。此後，病毒兵分兩路向中國其他省或直轄市進軍，首都北京迅速淪陷；另一支南下，河南省遭殃，這是河南省去年經歷洪災後，再度受創。

奧米克戎目前已至廣東省深圳市，不能排除向南和向西南傳播的可能。綜合看來，中國政府「封城清零」做法，確實與世界疫情防控措施脫鉤，使中國社會重新回到毛澤東時代人民生活任由政府擺布的局面。

河南生殖醫院的言論恰恰反映人民希望中國政府放寬疫情管控的心聲，但中國不是言論自由國家。政府和共產黨擔心河南生殖醫院言論對執政有傷害，因而打起「反英牌」和「極端民族主義牌」，河南生殖醫院在政府和小粉紅雙「管」齊下，被強行扼殺在襁褓裡了。

河南省生殖院的言論只是廣大中國人民吶喊聲中的一小片，或許我們將永遠聽不到所有中國人民的吶喊。但如果我們每天多抵制中國一點，人民發自內心的吶喊，必將成為人民的歡呼。