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徐立毅不坐牢 鄭州人民冤魂難服

冷眼（紐約）

去年鄭州特大天災人禍案，北京當局拉鋸半年，國務院連同中紀委在鄭州明查暗訪五個月後，終於結案，86人被問責，8人被捕，鄭州市委書記徐立毅被黨內嚴重警告降職處分，「之江新軍」第三梯隊二員先鋒先後落馬。

中國共產黨領導一切，氣象局需黨委批准才能發布紅色警報。鄭州特大暴雨，氣象台19日即發紅色預警，徐立毅不相信北方會有特大暴雨，始終沒有發出停學、停工、停止交通的命令，災害面前領導幹部手足無措，造成人財兩失。380人葬身洪水，經濟損失409億元，領導犯下彌天大錯，降職能服天下民眾嗎？

110年前，泰坦尼克(鐵達尼)號郵輪撞冰山將沉，老船長史密斯最後一刻仍堅守操舵室，與郵輪同沉海底。全體船員同心協力舍生忘死，將生還機會留給婦孺，樂隊在甲板上不斷奏樂給驚慌的遊客心靈安慰，707條生命得救，老船長和船員葬身大海，他們永遠活在世人心裡。

去年720鄭州災民最需要這樣的船長團隊，可他們在哪裡？為保黨國顏面，調查報告首次揭露官僚執政能力低劣，官員瀆職瞞報死亡數字，可看出無能瀆職比貪腐危害千百倍。報告對720人禍兩個最要命的水庫洩洪和京廣隧道死亡人數，都沒有解除海內外的質疑。

天降大暴雨，鄭州城災情本不至於如此慘烈，城裡街道、地鐵、高速、隧道洶湧的是黃濁的洪水，被淹的車輛滿身泥濘，上天不可能降下混濁的雨水。20日下午3時，城市上游兩座水庫害怕決堤，接上級命令無預警洩洪14小時，鄭州城加倍承受暴雨和水庫放水。

四公里長雙線行車的京廣北隧道，不到五分鐘湍急的洪水灌滿隧道，當晚實行軍管，足足兩天才抽乾積水。一部部浸水車緩緩拖出，甚至出現渾身泥巴的大型巴士。隧道出口和地鐵五號線出口，站滿拿著相片焦急等待失踪者的親人，以後數天，悼念的花束擺滿兩處出口。

前來採訪的中外記者被驅趕，有人辱罵外國記者抹黑中國。隧道死亡人數眾說紛紜，有外媒根據車流量判斷千人以上，一位參與救援人士駁斥千人說法，指準確數為300多人。調查報告說拖出的車247輛，只有6人遇難，地鐵14人溺亡，海內外質疑聲不斷。

京廣隧道內車輛起碼300多人，洪水五分鐘淹沒隧道，入口水勢洶湧，出口堵塞，300多人怎能逃生，為什麼那麼多車無人認領？報告抨擊各級官員瞞報死亡數字139人，隧道到底溺死多少人？官方說了算。

胡叼盤發博感嘆：老胡看錯了，中國官方公信力不足，很大部分是這些人害的。官方歷來喜事高報，壞事低報，死亡數字超出問責界限，烏紗帽不保。

近400人死亡，財産損失409億，肇因是市委書記徐立毅及其班子無知低能。將軍無能，害死士兵，瀆職比貪腐嚴重千百倍。

中國官員瀆職幾乎輕判或黨內處分，主犯徐立毅靠山大，儘管害死380人，仍無需坐監。胡錫進胡說八道解套：美國龍捲風人財損失嚴重；德國大洪災，也沒見官員被追責。以純粹天災跟鄭州天災人禍相比，老胡腦袋應是被驢踢了。

甘肅馬拉松越野賽，官員瀆職，21名優秀運動員凍僵失去性命，景泰縣委書記李作壁良心未泯，跳樓以死贖罪。《刑法》397條規定，國家工作人員瀆職，使人民生命財産遭受嚴重損失，判處三至七年有期徒刑。徐立毅瀆職罪嚴重，不進號子天理何在？380人遇難，政府需給予受難者國賠，樹立紀念碑，安撫憤恨的家屬和民眾，警誡衙門瀆職庸官。

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