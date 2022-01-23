拜登掌舵滿周年 美政情渾沌不清

一年前拜登 趕走川普 ，入主白宮，許多人視之為「民族救星」。可是主政以來，一切並不順利。在新冠病毒方面，他尊重專家，以數據及科學為依歸，全力推動接種疫苗，近期更大量推出測試套件及高效能口罩，極有成果；但是尚有右派民眾聽信及散播不實謠言，阻礙全民防疫。加上病毒變種層出不窮，民眾疲憊不堪，已等不及而有大群人參與觀看球賽活動，使疫情有隨時惡化可能。

此外，拜登推行大家有共識的重建基礎設施政策，卻被黨內激進自由派加添許多邊緣項目，企圖改造社會，變成一個價值2兆美元的「重建美好未來法案」。這在共和黨事事都要反對、企使拜登毫無政績的詭計下，自然無法通過，而不能不退而求其次，以後將分段進行。

就連想對抗許多紅州通過針對少數及弱勢族裔的投票限制，而拜登提出的投票權利改革法案，也因兩名溫和派民主黨 參議員不贊成修改議事程序，而無法過關。

這啟動了民主黨內鬨，自由派不但沒有人歸咎50位沒有一人妥協的共和黨參議員，反而為了這兩位維持固有議事程序，以求大局和諧的同儕，開始對拜登不滿。

加上去年阿富汗撤軍失控，南部邊境大批要求庇護難民一度成災，疫情好轉後供應鏈反而失調，因而引起通貨膨脹，有人認為優厚的防疫紓困造成就業人數偏低，影響工商界正常運作等，都歸咎拜登。

外交方面，美國雖和北大西洋公約盟國及其他盟邦修復舊好，但和中國關係為了與川普相較不甘示弱而無改善，加上近來俄國進兵烏克蘭迫在眉睫，而拜登在記者會失言，到底對普亭的警告有無效用，都使人懷疑。因而最新民調有28%民眾給他打「不及格」，70%民眾不要他2024年再度競選連任。

其實美國選民對在任總統諸多挑剔的例子很多，這是民主政體本質上的弱點。很多選民有時為了一己荷包、觀感或喜新厭舊，表達的意見不一定合情理，或對國家有益。例如1974年尼克森因水門案辭職下台，福特以非民選的副總統身分繼任總統，以他的誠信和在政壇上的聲望，穩定了政局；結果在1976年大選時，反而無故被名不見經傳的卡特州長打敗。

如今似乎很多選民可能忘記拜登兩年前拚著老命出山的初衷；甚至他自己和黨內上下也許忘了當時得勝的關鍵，完全是多半選民(可能包括開明派共和黨人士)要趕川普下台，而並非因任何民主黨激進的政綱。反而是自由派搭了這部便車，把他們許多政綱擺上桌面。

如今拜登應告誡這些人，以大局為重，不可貪得無厭，否則2024年大選如川普再度上台，將是美國和民主的喪鐘。

老實說，以現在川普在紅營中的人氣和對共和黨的控制，無人敢冒險和他爭黨內初選；而民主黨包括老將新秀，也看不出有誰在大選時可以與川普匹敵，可能還是要靠成功的拜登施政。

當然川普還有不少商業和大選失敗後作亂的法律問題，但靠著律師群重重保護，用拖延戰術，只要一天不在牢裡，就可能坐穩有多少人投他的票。

至於今年底期中選舉，也將得見拜登政績的影響，同時也許可略窺許多紅州通過的投票限制法律對少數或弱勢族群的後遺症。

如今民主黨在眾議院的優勢並非堅固，調查去年1月6日攻擊國會山莊事件的委員會正快馬加鞭，希望能在選舉前結案，以免萬一失去眾院多數黨地位，被共和黨裁革而無法向歷史交代，這都是當今渾濁政壇的暗湧。