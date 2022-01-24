展望2022年 拜登攘外應先安內

2020年庚子年爆發新冠疾病，很快由中國傳到全世界。爾後，在印度產生Delta變種，造成更嚴重的疫情 ；2021年底，又從南非傳出Omicron新變種，傳播力更強，雖然病情較輕，得病率卻是驚人；2022年初，美國每日有100萬人感染，現在全國有6000萭人確診，而且青年患者占多數。

幸好拜登 總統強力推銷接種疫苗，然而仍有些頑固分子不願接受疫苗，造成防疫破口。據統計，美國新冠死亡率最多的八個州，有七個是共和黨主政的州，然而其神主牌前川普總統卻自認已打了三針，毫無疑問，疫苗是解決新冠疫情最好的方法。

新冠疫情今年已是第三年，股市卻仍然發燒，因為通貨膨脹，聯準會現已打算升息，但最好循序漸進，今年不要超過二碼，讓經濟慢慢回歸正常。

由於川普及拜登兩任總統對中國強力壓制，以民主、人權為藉口，主流媒體更是百般撻伐，所以美國國內民眾也受影響，對亞裔 尤其華裔移民，印象不好。

最近賓州大學法學院教授瓦克斯（Amy Wax) 公開發表歪論。如果亞裔及亞洲移民少一點，美國會更好，亞裔移民因此無故受到攻擊的事常常發生。即使拜登總統呼籲反對這種野蠻的行為，似乎於事無補，只有徹底解決中美矛盾，這種現象才會解除。拜登總統需要更多的智慧及勇氣，才能扭轉這種歪風。拜登其實並不需要隨著一些無聊的反中政客起舞，他是人民選出來的，應以全民最佳福祉為依歸。

2021年1月6日，暴民在前總統川普鼓動下，到國會抗議選舉的合法性，試圖阻止國會認證拜登當選，混亂中有六人死亡。從那時以後，美國政治充滿紅藍對立，社會充斥暴力仇恨，如何改變這個大環境，拜登應先安內然後攘外，先團結黨內，然後用廣大人民做後盾，說服共和黨，共同為人民通過有益的法案，國內情況先穩定下來，暴戾之氣才能改善。

當美國内部能夠團結起來，進行理性國會運作，通過數兆基建及社會福利的法案，拜登就可利用聯合國及相關國際組織，進行他對全球人權及民主的呼籲。那時，世界各地200多個國家必聞風而來，共推拜登為全球盟主，所以拜登必須了解外交為內政的延長，必須先治國，才能平天下。