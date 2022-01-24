空軍F-16V戰機失事背後故事

中華民國 空軍陳奕上尉1月11日駕駛F-16V單座戰機，在嘉義縣東石外海水溪靶場炸射訓練時不幸撞入海中，人機俱毀，聞耗家屬悲慟，空軍痛失菁英，我對年輕的生命嘎然終止尤感惋惜。

F-16是台灣空軍二代戰機主力之一，1992年美國前總統老布希宣布售台150架F-16戰機，之後空軍即選派飛行員赴美受訓。台灣空軍現役共有141架F-16A/B型戰機，由於F-16服役至今已逾20餘年，面臨中壽期性能提升需求，目前正在分批更新升級成F-16V型戰機，2021年11月20日才剛完成首批64架性能提升接裝。

歷經構改後，F-16可望進化成為我國能夠抗衡共機（甚至保有一定優勢）的重要機種；加上種類完善的各種對地、對海、對空彈藥，F-16已成為承接任務最多元繁重的機型。雖然大家都想買F-35，但F-16V型戰機已是僅次於F-22和F-35五代戰機最先進的戰機。

自1997年第一批F-16交機到現在24年，已發生11起事故，不但昂貴戰機折損，並造成超過十名飛官殉職的慘痛紀錄。陳奕駕駛失事，距離F-16V型戰機投入使用還不到兩個月，真讓人難以接受。

1990年代我國採購F-16A/B後，空軍就開始送飛行員到美國亞利桑那州路克空軍基地接受訓練，內容包括飛行訓練、備件與維修零件、燃料與加油服務與後勤支援系統。1996年8月擔任空軍第一批種子教官的是郝光明中校，我對F-16戰機有不同常人的關懷與情感，源於我任職台灣某電視公司駐美特派員時，曾親往路克空軍基地，獨家採訪到郝光明中校及受訓的情形。

1997年4月，我國購買的首批F-16A/B Block20單、雙座戰機各一架，由美國原廠飛行員及郝光明中校駕駛F-16戰機分批飛抵台灣，當時F-16戰機自美返台，須分三段航程，中途停留夏威夷 及關島空軍基地，歷經近22小時飛行時間、19次空中加油，才返抵嘉義基地，郝光明也成為空軍史上，至今唯一開戰鬥機跨越太平洋，在未對外公開及機場 淨空情況下飛抵國門，揭開接收F-16戰機序幕。

F-16造價不斐，失事頻率卻不低，空軍人士指出，依過去多是海上夜航失事的紀錄，空間迷航可能是失事主因。但專家認為，近年國軍戰機失事背後，機隊壽期規畫與飛行員訓練時數必須深究，壓縮訓練時數，使飛官培訓亮起紅燈。軍方公布，近年訓練時數持續下降，陳奕分發到F-16部隊前，總飛行時數只有260小時，遠低於早年要求的400小時，更糟的是，比他更年輕的飛官更降到250小時以下。

F-16V戰機失事墜海，外界關切戰備任務影響到資淺飛官的訓練時數，前空軍副司令張延廷說，空軍飛官非常珍貴，且空軍已新購66架F-16V，其中56架單座機，10架雙座機，需要76位飛官，依照需要準備1.5倍飛官的規定，需再增加107飛官，人從哪裡招募，要量又要質，是軍方必須面對的嚴肅問題，更是國人應關心之事。

此外，歷年在美受過訓的種子教官，返台數年後紛紛退役，其中原因及問題也沒人深究。台灣媒體表示，鑒於政府近年治下諸事不驚的社會氛圍，除了失喪子弟的家庭外，並未引發太強烈的反應，聽聞真令人扼腕，並不是撒了大把錢買武器就了事。