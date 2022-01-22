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只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

佛州網紅沛提托命案 未婚夫生前筆記本「坦承殺人」

金菊

金惠爾／洛杉磯

百花難有四季情，

畏寒飄零隨風行。

霜凌大地春猶在，

菊花呈獻萬錠金！

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