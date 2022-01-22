拒接種、不信科學的悲慘下場

捷克知名民歌手漢娜何卡(Hana Horka)是捷克家喻戶曉的反新冠疫苗 大將，1月19日因染上Covid-19去世，享年57 歲。

非常諷刺的是，她在1月14日晚上曾在社交媒體上宣稱，她故意為了堅持自己信念，寧可選擇讓自己染上病毒而拒絕打疫苗。她的丈夫和兒子皆打了疫苗，但仍在最近聖誕節期間罹患新冠毒，居家隔離。漢娜不止拒絕接受要求遵從隔離政策，並故意更密緊的和先生、兒子共處一室。

捷克政府規定人民，必須要提出已接受疫苗接種證書或證實自己是Covid倖存者的醫療證明，才允許進入大型文化運動場地，或酒吧餐館等。

但她在社交媒體寫著 :「我戰勝了 ！不過實在困難。接下來我就可去劇院、三溫暖、音樂會，到海外旅遊。美麗的生命就是你和我一起共度。」但三天後，她就在家裡突然死了。

她的兒子Rek說出了悲痛的真心話：「我知道是誰在鼓吹她的固執，她竟然相信陌生人，而不聽自己親人的苦勸！他們手上都沾滿了她的血。」

今年元月2日，南加州 橙縣檢察官凱莉安貝(Kelly Ernby) 女士，以46歲之齡突因新冠病毒去世。她是深受居民愛戴、和靄可親的美麗律師，曾是加州眾議員候選人，也是共和黨 所期待的明日之星，前途無量。她專長環保和保護消費者權益議題，強烈帶頭反對政府強制人民接受疫苗的法令。

她去世後，流傳許多謠言說，因為她接種疫苗因此罹病去世，但她的丈夫事後公開承認：「她沒有接受疫苗接種，這才是問題。」

1月14日，聯邦最高法院大法官以6:3票決拒絕了政府有權力強制大公司員工，須接受新冠疫苗接種，或必須要戴口罩並每周接受檢測的規定，不過卻允許此法可施行於醫護人員身分者。目前最高法院的多數法官都是共和黨任命的保派法官。