有一種病毒叫謊言，「上當」「受騙」是它的症狀，傳染力不強，可用「時間」檢驗，特效藥是「小心」，後遺症是「後悔」與「顏面」無光。

可是它會變種，變成的新病毒叫「謠言」。它的傳染力極強，傳播的媒介叫「網路」，它還有超級傳播者，他們的名字是「網紅」和「名嘴」。

染上了它，症狀是謾駡、抹黑和滿口的髒話。對付它最好的辦法是隔離，擦亮眼睛、洗淨耳朵，然後用「清醒的頭腦」，提升自己的免疫力。

可是這個病毒非常狡猾，當它變種成為「洗腦」，就會不知不覺的侵蝕你的「良心」，泯滅你的「人性」，它有群聚感染的特性。

瘋狂及歇斯底里是它的症狀，在30年代和70年代都曾流行，那時的名字叫「納粹 」和「紅衛兵」，造成人類的浩劫。

最近又發現一種新病毒，名為「政治」，在世界各地已經流行開來，至今無藥可治，它最恐怖的症狀是吃掉你的「良心」。它的攻擊力極強，非我族類必誅之，攔我路者必除之。它會偽裝成正常細胞，讓人在不知不覺中喪失心智。

這些病毒都有同樣的特點，都以網路和社群媒體 為主要傳播媒介，故通稱為「網毒」，英文名為 NEVIS (Network virus)。它很會偽裝難以檢測 ，典型的症狀是「仇恨」「貪婪」「虛偽」和「冷血」，它把是非顛倒，讓真理混淆，不用一槍一彈，就能征服全世界。

有什麼能戰勝NEVIS？如果你已染病，請戴上護目鏡和口罩，不再看那些聳人的新聞，和煽腥的報導；閉上你的嘴，不再談你不知道的事，因為你的飛沫裡，極可能藏著病毒。

如果你還沒有染病，趕快去接種疫苗。它的成份是愛心、同理心和包容心。並記得給你家的孩子多吃點叫做「教育」的藥，它會讓他們知道，什麼是真，什麼是善，什麼是美？

希望在疫情過後，大家都能從中得到教訓，我們都活在同一個地球，同一個網路世界裡。讓我們用「愛」，修補被污染的山河與人心，讓網路不再是病毒的溫床，讓世界不再有恨，不再是冷漠，不再有傲慢與惡毒。

愛心是最好的消毒劑，把它撒在世界每一個角落。當病毒不再，這裡仍是一個美好的世界，是我們美麗的家園。