美國人養看護犬的聯想

美國人喜歡養狗，白宮 主人不管是否真喜歡，搬進去白宮總得帶一隻狗，大概算接地氣吧。美國在世界布局，讓人也有養「看家犬」的聯想。

在阿拉伯地區的以色列，每當阿拉伯兄弟有點不安於室，就放鬆鐵鏈，讓以色列叫幾聲咬幾口，提醒在這兒誰說了算。

在歐洲，各國盟友雖是老哥兒們，時不時難免有點怨氣。近年歐盟有建立歐洲軍的想法，美國擺布的「北大西洋公約」受到威脅，大不列顛馬上上演「脫歐」大戲，意圖打亂歐盟「盟軍」取代北約的設想。

二次世界大戰美國在把日本 打殘，戰後日本俯首貼耳，心甘情願為美國看家護院。冷戰時期保護美國，負起防守太平洋第一島鏈的重任。韓戰、越戰時努力搖旗吶喊，更沒少出力。直到美國眼看中國國力蒸蒸日上，大有取代他在亞洲影響力的態勢，於是放鬆日本開始提高武備，希望藉此挾制中國，平衡西太平洋戰力。

眼看用日本挾制中國的力道不太好使，近兩年開始轉向利用擱置多年的台獨。一面用「獨立」的美景引誘，同時用中共 武力威脅嚇逼，台獨分子被忽悠得昏頭轉向。外交上，美國可著墨的地方不多，於是利用立陶宛事件鼓動台灣配合演出。

可是中共對國家分裂視之重如泰山，分毫沒有妥協地步。面對經濟利益，立陶宛為台灣「正名」大概撐不了多久。當今中共力量投射到第一島鏈之外，美國既不願承諾保衛台灣，更不願用前瞻武器裝備國軍，只能做逼台灣買一些過期的軍火，是裡外皆賺的生意，誘騙台灣心甘情願在第一線，替美國出力當砲灰。

事實上，中華民國在世界舞台已沒有邦交國(14個邦交國人口合計約1300萬)。台獨分子必須了解，兩岸趁現在還有談判籌碼，擬出協議條件，雖然附驥尾，卻可挺起脊樑，堂堂正正，甩掉走狗臭名。