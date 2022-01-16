馬雲露面 返璞現身背後的啟示

奇人馬雲 ，海內外年輕粉絲不計其數，他落馬後，人們更關注他的蹤跡和結局。

去年10月20日，馬雲一行十幾人乘私人飛機漏夜神祕離開香港，報稱到歐洲考察，隔天馬雲豪華私家遊艇出現西班牙馬略卡島，海外自由人士隔空呼喊：別再回去！一去兩個多月，幾乎音信沓然。有人猜測，精靈如猴子的馬雲，應該鯉魚脫金鉤而去，搖頭擺尾再不回；有人不以為然，一行人是國安保鏢，老馬脫不開木樁，身不由己終歸五指山。

臘八之日，素裝卹衫、平頭瘦小的馬雲現身海南島五指山暢好中心學校，參加鄉村教師活動。歸來就現身五指山，齊天大聖大鬧天宮，被壓五行山下思過，解脫後再也回不了花果山當山大王，緊箍咒束頭，乖乖當唐僧隨行。

馬雲行20年大運，名利雙收，成為世界知名中國首富，祖宗18代積的福。馬老師學外文出身，中國歷史知識不足，有李嘉誠的眼光，但沒有老孤狸知進退的功力。馬雲落馬，敗在改朝換代不懂改換門庭，商人干政，禍從口出，恃才張揚，染指媒體，商人結社，有東林黨之嫌，私下辱罵聖上，不遭殺身之禍，已是祖宗積德。

中國改革開放，民營經濟崛起，小是自己的，大是國家的，為保護自家産業，官商勾結成為常態，新資本家幾乎帶有原罪。馬雲一個草根中學外語老師，若非充當白手套，最高層撐腰，如此發跡簡直痴人說夢。

國務院工商局查處阿里，最終貓給老鼠道歉，馬老師後台多硬，由此可想而知。得罪今上，螞蟻被踩死，上市前被叫停，價值3000億美元的股票 成廢紙。阿里巴巴股票一年蒸發3444億美元(約2萬2000億人民幣)，阿里裁員2萬人，一顆世界耀眼的明星從此黯淡無光。

中國民企生存在一個沒有完善工商法，官僚貪婪的國度，老江早就放話，有一天讓你們傾家蕩産！各地富豪進號子屢見不鮮。恒大海花島被指違建的39幢高樓，當地官府限令十天內拆除清理完畢。權力的傲慢，連毛左司馬南都看不過眼，十天拆除令成國際笑話。

螞蟻臨上市被喝令停止，農民企業家孫大午因是異見人士，牽連三族送進牢房，權力傲慢到無法無天。農村老人190元生活費，號稱脫貧；湖南郴洲醫院，父親曹要民扔下四胞胎男嬰和妻子，無力償還30萬住院費慌忙跑路。幾年前泉洲霞淮菜市場一對年輕夫婦抱著四胞胎幼嬰，家徒四壁欠30多萬醫療費向人們行乞，善心人把一元、五元零錢扔進膠盆，這叫國民享有醫保。

中國民企支撐民生八成就業，世界沒有那一個國家愚蠢到以整頓為由向民企狂轟濫炸，搞砸了，只懂哀嘆：糧食怎麼辦？西安封城，將患者全部送往城外村野，這叫清零。

馬雲當初下海搞電商 取名阿里巴巴，應是想學阿拉伯貧窮善良的樵夫發現40大盜的寶藏，富則兼濟天下。馬雲太過心高氣傲，幾年前曾與萬達王健林笑賭，到牛年底，電商在中國零售市埸占半壁江山，若不達標，輸王一億！

如今，只占28.8%，馬雲慘敗，阿里巴巴風雨飄搖，與當局共同富裕，馬雲先去五指山思過，日後時來運轉，或許還有機會重出江湖。