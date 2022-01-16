我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲法院駁回上訴 約克維奇認輸將離境

德州猶太教堂遭挾持案落幕 州長：所有人質平安獲釋

馬雲露面 返璞現身背後的啟示

冷眼(紐約)

奇人馬雲，海內外年輕粉絲不計其數，他落馬後，人們更關注他的蹤跡和結局。

去年10月20日，馬雲一行十幾人乘私人飛機漏夜神祕離開香港，報稱到歐洲考察，隔天馬雲豪華私家遊艇出現西班牙馬略卡島，海外自由人士隔空呼喊：別再回去！一去兩個多月，幾乎音信沓然。有人猜測，精靈如猴子的馬雲，應該鯉魚脫金鉤而去，搖頭擺尾再不回；有人不以為然，一行人是國安保鏢，老馬脫不開木樁，身不由己終歸五指山。

臘八之日，素裝卹衫、平頭瘦小的馬雲現身海南島五指山暢好中心學校，參加鄉村教師活動。歸來就現身五指山，齊天大聖大鬧天宮，被壓五行山下思過，解脫後再也回不了花果山當山大王，緊箍咒束頭，乖乖當唐僧隨行。

馬雲行20年大運，名利雙收，成為世界知名中國首富，祖宗18代積的福。馬老師學外文出身，中國歷史知識不足，有李嘉誠的眼光，但沒有老孤狸知進退的功力。馬雲落馬，敗在改朝換代不懂改換門庭，商人干政，禍從口出，恃才張揚，染指媒體，商人結社，有東林黨之嫌，私下辱罵聖上，不遭殺身之禍，已是祖宗積德。

中國改革開放，民營經濟崛起，小是自己的，大是國家的，為保護自家産業，官商勾結成為常態，新資本家幾乎帶有原罪。馬雲一個草根中學外語老師，若非充當白手套，最高層撐腰，如此發跡簡直痴人說夢。

國務院工商局查處阿里，最終貓給老鼠道歉，馬老師後台多硬，由此可想而知。得罪今上，螞蟻被踩死，上市前被叫停，價值3000億美元的股票成廢紙。阿里巴巴股票一年蒸發3444億美元(約2萬2000億人民幣)，阿里裁員2萬人，一顆世界耀眼的明星從此黯淡無光。

中國民企生存在一個沒有完善工商法，官僚貪婪的國度，老江早就放話，有一天讓你們傾家蕩産！各地富豪進號子屢見不鮮。恒大海花島被指違建的39幢高樓，當地官府限令十天內拆除清理完畢。權力的傲慢，連毛左司馬南都看不過眼，十天拆除令成國際笑話。

螞蟻臨上市被喝令停止，農民企業家孫大午因是異見人士，牽連三族送進牢房，權力傲慢到無法無天。農村老人190元生活費，號稱脫貧；湖南郴洲醫院，父親曹要民扔下四胞胎男嬰和妻子，無力償還30萬住院費慌忙跑路。幾年前泉洲霞淮菜市場一對年輕夫婦抱著四胞胎幼嬰，家徒四壁欠30多萬醫療費向人們行乞，善心人把一元、五元零錢扔進膠盆，這叫國民享有醫保。

中國民企支撐民生八成就業，世界沒有那一個國家愚蠢到以整頓為由向民企狂轟濫炸，搞砸了，只懂哀嘆：糧食怎麼辦？西安封城，將患者全部送往城外村野，這叫清零。

馬雲當初下海搞電商取名阿里巴巴，應是想學阿拉伯貧窮善良的樵夫發現40大盜的寶藏，富則兼濟天下。馬雲太過心高氣傲，幾年前曾與萬達王健林笑賭，到牛年底，電商在中國零售市埸占半壁江山，若不達標，輸王一億！

如今，只占28.8%，馬雲慘敗，阿里巴巴風雨飄搖，與當局共同富裕，馬雲先去五指山思過，日後時來運轉，或許還有機會重出江湖。

馬雲 股票 電商

上一則

病毒攻陷北京半封城 清零抗疫原是夢

下一則

美國人養看護犬的聯想

延伸閱讀

中國網民規模突破11億 騰訊、阿里、百度用戶排前三名

中國網民規模突破11億 騰訊、阿里、百度用戶排前三名
「臘八，我們約定的日子」 馬雲赴海南 2022首現身

「臘八，我們約定的日子」 馬雲赴海南 2022首現身

馬雲再現身 在海南與鄉村教師相聚

馬雲再現身 在海南與鄉村教師相聚
北京強力監管 10科技富豪今年資產蒸發800億美元

北京強力監管 10科技富豪今年資產蒸發800億美元

熱門新聞

「一洲焦點」談通膨1982年來最高 物價驚人、Omicron病毒高峰已過 檢測優先？(世界新聞網)

一洲焦點／拜登重推投票法案? Omicron高峰已過？檢測優先、通膨40年最高 物價驚人

2022-01-12 13:43

民主黨陷慌亂 政策太左傾難獲民心

2022-01-14 02:00

拜登自己搞殘第一年任期 怨不得人

2022-01-15 02:00

美國威嚇制裁俄羅斯 對中國的預演？

2022-01-13 02:00

美中的抗疫競賽 進入決勝負時刻？

2022-01-12 02:00

中共20大前 習近平加緊控制防亂防變

2022-01-09 02:00

超人氣

更多 >
獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光
時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」
2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）

2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）
郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻

郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻