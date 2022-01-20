從量子理論看善惡之道

按量子理論，人體是個小宇宙，具備宇宙中的所有量子信息。量子信息沒有大小多少的區別，只有存在與不存在的差異。

每個人的人體信息，是他所處的宇宙環境信息的縮影，用《易經》來講，就是一物一太極，其中衡量生命信息的善、惡也是這樣。

比如你砍了一棵樹，也就同時砍了你身體內這棵樹的生命信息；當你補種了一棵樹，就彌補了你身體內被砍掉的這一生命信息；如果你種了兩棵，則增加了人體的生命信息。

再如你殺了一隻雞，也就同時殺了你身體內這隻雞的生命信息；當你放生了一隻雞，就彌補了你身體內被殺掉的這一生命信息；如果放生了兩隻，則增加了人體的生命信息。

所謂善有善報，惡有惡報，就是宇宙與我們人體小宇宙之間的量子信息平衡。那麼尊重生命，多做善事，必然能豐富人體的生命信息，延年益壽；反之，則短命折壽。

有人會問，如果一個人不吃不喝，不損害任何生命信息能行嗎？當然不行，關鍵是可以通過善舉去彌補，生活中由於維持人體小宇宙生命而不得不失掉的，並且是難以補齊的，當然更不可能超出的，自身生命信息。所以也就人生苦短了。

如果人能夠做到，省吃儉用，克己利他，慈善環保，無私奉獻，多做善事，都是在彌補自身生命信息的流失，也是最好的養生之道。