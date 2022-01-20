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Omicron輕症不怕？專家曝這後遺症 恐丟了工作

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

祝願

吳南風／洛杉磯

不信舊恨不成灰，不信漢威不復回；

和諧融合發展榮，共同富裕初心推！ 

心靈契合一家親，民族復興中國夢；

祖國統一齊歡宴，祝福中華慶大同！

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