為羅省中華會館晚宴事件進言

日前中華會館年度新任首長晚宴上，由於宣讀北京 總領館賀電和大陸僑團嘉賓出席等安排，駐洛杉磯台北經文處官員感到不滿而集體離席抗議，致使場面霎時尷尬，令人惋惜。

其實，兩岸官方代表在僑團歡宴場合中，不能同枱共坐的不成文例規，使到主家極感難安排，早有所聞。十幾年前海南會舘剪綵「王不見王」，造成不歡事件，僑社至今印象猶新，這得從源頭說起。

百餘年前華人 來美求生，離鄉背井，在異地備受諸多欺凌，只好三五成群自保，因而多數加入個別幫會庇護，而幫會之間偶因利害牴觸而失和，時起衝突打鬥，其中有識之士有見及此，遂發起組成仲裁機構，用以調解紛爭，休戚與共，此乃中華會館成立之緣由。會館成立之際 ，於中華民國 誔生前數十年之清朝時期，與民國及政治無關。

及後倡導革命推翻滿清之孫中山，初時經常路過本地推動革命，以三民主義為標榜，理論適如僑眾所願，因而獲得群眾為後盾，並視作會館之中心思想，乃出自良知。

有了會館之後，不但化解僑社中無數爭拗，由相爭變為相助，漸而凝成一股族裔力量，向當地官方表達民意，例如建築老人大廈、成立老人福利協會、圖書館等，反對政府擅擬改變地目，反對色情夜店進入華埠等，均達效果，足見只為僑眾，無關黨派。

有人問：中華會館既然崇尚民主，為什麼不能歡迎親左派系和五星旗？問題是會館的起源，是由往日27個基本社團創立和備案，不可半途加入。其次慣常過問館務的老僑輩，當大陸文革時期，國內家人大都被冠上「裡通外國分子」污名，無故受盡折磨，痛心之餘，因而更感自由世界之可貴，極權政治之可恨，故此更愛惜象徵自由的青天白日滿地紅旗幟，並遠離左派，其來有自，但非兩岸政治籌碼。

兩岸代表前來美國任務，向外增進友誼 ，對內融洽僑民，不應該在外人面前小氣出醜失儀，在僑團添加矛盾分裂，才是大國使者風度。

美國在中國海峽兩岸，作出一腳踏兩船把戲，已然畸形，在美華人更因遭遇不同、背景各別，因而向心也各異所屬，然而總是血濃於水，無論是來自民間或官場，在此環境中將心比心，彼此相融才是正途，不相殘對峙，才是愛己愛群。至於左派也好、右派也好，在額頭上並沒有烙印分別，異鄉作客，外人眼裏都是中國人，最重要是大家惺惺相惜，互相尊重，當水到渠成之日，相逢一笑泯恩仇時，彼此自會感覺今日微不足道計較之非。